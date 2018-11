SC Kriens: Mit einem Punkt durch den Gotthard – und zurück? Der SC Kriens nimmt den Challenge-League-Betrieb wieder auf und spielt am Sonntag auswärts (14.30) gegen den FC Chiasso. Es ist ein richtiger Abstiegskampf. Turi Bucher

Die Kriens-Spieler Daniel Fanger, Dario Ulrich, Nico Siegrist und Saleh Chihadeh. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocuc (Kriens, 11. November 2018))

Nachdem der zu Saisonbeginn hoch dotierte und dann schnell auf den letzten Tabellenrang abgestürzte FC Aarau sich auf der Überholspur befindet, sind Kriens und Chiasso, oder auch in umgekehrter Reihenfolge aufgezählt, wieder die meistgenannten Abstiegskandidaten. Das erste Duell, damals noch in der Luzerner Swisspor-Arena ausgetragen, endete 1:1. Nun reist der SCK am Sonntag ins Tessin.

Das berühmt-berüchtigte Sechspunktespiel (man gewinnt nicht nur drei Punkte – der Konkurrent holt seinerseits keine drei Punkte) sei es aber nicht, sagt Kriens-Trainer Bruno Berner. «Meines Wissens gibt es immer nur drei Punkte zu holen, und diesmal heisst der Gegner eben Chiasso, basta.» Berner hofft vielmehr darauf, dass sein Team einmal mehr die Auswärtsstärke in Szene setzen kann.

Ganz so abgeklärt wie Berner werden die Chiassesi diese Partie aber kaum in Angriff nehmen. Vor rund zehn Tagen, also in der Wettkampfpause und rechtzeitig vor dem brisanten Abstiegskandidaten-Fight gegen Kriens, haben die Tessiner ihren Trainer ausgewechselt. Der Italiener Andrea Manzo, der in der Saison 2016/17 den FC Lugano ein halbes Jahr lang gecoacht hat, ersetzt seinen Landsmann Alessandro Mangiarratti (der seinerseits zum technischen Direktor «befördert» wurde). Ein deutliches Signal aus dem Stadion Comunale, dass man die rote Laterne in der Tabelle so schnell wie möglich wieder weiterreichen möchte. «Trainerwechsel hin oder her», sagt Kriens-Chef Berner, «wir konzentrieren uns sowieso auf unsere eigenen Stärken. Wir fahren mit einem Punkt durch den Gotthard – warten wir ab, wie viel Punkte es auf der Rückfahrt sein werden.» Und Berner, der ehemalige Premier-League- und Bundesliga-Profi, zitiert nochmals das Gotthardmassiv: «Es braucht eine massiv gute Leistung von uns.»

Dem Kriens-Trainer stehen inklusive den drei Torhütern 23 Spieler zur Verfügung, das heisst, fünf davon schaffen es nicht mal aufs Matchblatt. Nicht mitgerechnet Admir Seferagic, der bis Ende Jahr sowieso nicht mehr dabei ist. Er wurde am Knie operiert (Knorpel, Meniskus).

Erstes Palästina-Länderspiel für Stürmer Chihadeh

Zurück von seiner Länderspielreise mit Palästina ist Mittelstürmer Saleh Chihadeh. Der Walliser kam in der Testpartie gegen Pakistan (2:1) in Ramallah zu seinem ersten Länderspieleinsatz. In der zweiten Testpartie gegen China in Haikou wurde er nicht eingesetzt.

Chihadeh wird ziemlich sicher zum Palästina-Aufgebot für die im Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindende Asien-Meisterschaft gehören. Da im Dezember noch weitere vier Tests terminiert sind und Chihadeh somit bis zur Challenge-League-Wiederaufnahme im Februar keine Fussballpause hätte, ist sich der letztjährige SCK-Topskorer noch nicht sicher, ob er einem Aufgebot Folge leisten wird. Chihadeh kehrte am Donnerstag aus China zurück und fuhr via SBB unverzüglich ins Training nach Kriens. «Ich bin überzeugt davon, dass wir gegen Chiasso eine gute Leistung zeigen und erfolgreich sein können», sagt Chihadeh vor der Fahrt in den Süden.