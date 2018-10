Mit den Running Ladies am 10-Kilomter-Lauf ans Ziel Anita Durrer aus Kerns nimmt zum ersten Mal an einer Laufveranstaltung teil. Für den 10KM hat die Obwaldnerin mit den Running Ladies trainiert.

Anita Durrer aus Kerns blickt dem 10KM zuversichtlich entgegen.

Anita Durrer, wie sind Sie dazu gekommen, am 10KM mitzumachen?

Seit April 2018 bin ich bei den Running Ladies dabei. Der Startplatz für den 10KM beim SwissCityMarathon ist im Kursgeld inbegriffen. Zudem ist es schon lange ein Ziel von mir, einmal einen 10KM zu absolvieren.

Seit wann laufen Sie?

Ich laufe seit April 2018 regelmässig.

Was fasziniert Sie am Laufen?

Der ganze Körper ist in Bewegung. Ich fühle mich frei beim Laufen und kann einfach abschalten und den Kopf durchlüften. Durch die regelmässigen Lauftrainings fühle ich mich im Alltag viel besser und ausgeglichener.

Betreiben Sie auch andere Sportarten?

Ich bin regelmässig beim Langlauf und auf den Skipisten anzutreffen.

Wie viel und wo trainieren Sie für den 10KM?

Ich trainiere zwei- bis dreimal wöchentlich. Manchmal darf mich auch mein Hund begleiten. Dafür habe ich extra eine Joggingleine gekauft. Am Montag trainiere ich mit den Running Ladies. Wir sind dann in der Stadt Luzern und der Umgebung unterwegs. Die Trainerinnen Aline Peer-Stalder und Magi Bänziger geben uns gute Tipps bezüglich Atmung und Körperhaltung. Am Anfang und am Schluss werden Dehnungsübungen gemacht.

Warum bevorzugen Sie diese Trainingsarten?

Die geführten Trainings sind sehr hilfreich, gerade wenn man mit dem Laufsport beginnt. Ich trainiere aber auch gerne allein, weil ich dann zeitlich unabhängig bin.

Welches Ziel setzen Sie sich für den 10KM?

Ich gehe davon aus, dass ich das Ziel erreichen werde und eine für meine Verhältnisse gute Zeit laufe. Zudem freue ich mich einfach mitzumachen, die ganze Atmosphäre zu geniessen und am Schluss stolz zu sein, weil ich dabei war.

Ist der 10KM der Startschuss für eine weitere Steigerung der Distanzen, etwa in Richtung Halbmarathon oder sogar Marathon?

Bestimmt, das ist ein weiteres Ziel von mir. Allenfalls starte ich im nächsten Jahr beim Halbmarathon. Aber für dieses Ziel muss ich noch viel, viel trainieren.