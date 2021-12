Handball Mit dem fünften Sieg in Serie gehen die Kreuzlinger Handballer in die Festtagspause Der HSC Kreuzlingen kann sich in Möhlin mit 28:27 Toren durchsetzen.

Die Kreuzlinger haben Grund zu jubeln. Symbolbild: Mario Gaccioli

Obschon der HSC Kreuzlingen unter seinen Möglichkeiten blieb, gewann er mit 28:27 (14:12) in Möhlin zum fünften Mal in Serie und bleibt NLB-Tabellenzweiter. Allerdings war es keine Kreuzlinger Auswärtsgala wie zuletzt beim 33:23 über Leader Wädenswil/Horgen oder dem 40:28 in Steffisburg. Letztenendes setzte das Team von Trainer Werner Bösch seine Siegesserie aber auch beim Tabellenvorletzten fort. Möhlin war ein ebenbürtiger Gegner und durfte bis zuletzt auf einen Überraschungscoup hoffen. In der Schlussphase fehlte den Aargauern aber die Abgeklärtheit, um sich einen verdienten Punkt zu sichern.

Anlaufschwierigkeiten bei den Kreuzlingern

Während der gesamten 60 Minuten investierten die Aargauer viel, um sich aus ihrer Negativspirale von vier Niederlagen in Serie zu befreien. Erst mit dem 6:7 in der 15. Minute durch den Kreuzlinger Angreifer Drenit Tahirukaj gerieten die Gastgeber erstmals in Rückstand. Die Thurgauer benötigten also eine gute Viertelstunde, um ins Spiel zu kommen. In der Folge schien der HSCK seiner Favoritenrolle gerecht zu werden – aber nach dem 8:13 in der 23. Minute kam unverhofft Sand ins Getriebe. Möhlin nutzte die Kreuzlinger Aussetzer, um bis zur Pause wieder zum 12:14 aufzuschliessen.

Die Einheimischen glaubten an ihre Chance. Immer wieder schlossen sie die maximal drei Tore grosse Lücke. Auf der anderen Seite sündigte der HSCK im Abschluss. Vor allem auf den Flügeln wurden diverse Chancen ausgelassen, weshalb Möhlin dranbleiben konnte. Der Ausgleich wollte dem erfahrenen Armin Sarac und seinem Team in mehreren Anläufen aber nicht gelingen. So brachte Kreuzlingen seinen knappen Vorsprung schliesslich ins Ziel. Der letzte Treffer zum 27:28 gelang den Gastgebern erst fünf Sekunden vor der Sirene. (mru)