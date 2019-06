Mike Müllestein gelingt ein Gästesieg am Basellandschaftlichen Kantonalfest Mike Müllestein zeigt einen starken Auftritt in der Nordwestschweiz: Der Schwyzer bezwingt zum Auftakt Nick Alpiger und ist in der Folge kaum zu bremsen. Claudio Zanini

Jubelt auf Nordwestschweizer Verbandsgebiet: Mike Müllestein (Georgios Kefalas/Keystone (Basel, 5. August 2019))

«Gast» ist in der Schwingerwelt ein trügerischer Begriff. Denn auf Gastfreundschaft im Wortsinne können sich Angereiste nicht verlassen. Mit Geschenken dürfen sie nicht rechnen. Im Gegenteil: Meist wird ihnen das Leben so schwer wie möglich gemacht. Die beiden Schwyzer Mike Müllestein und Andreas Ulrich besuchten am Sonntag den Kanton Baselland. Sie waren in Läufelfingen am Kantonalfest eingeladen.

Müllestein bekam im ersten Gang den wohl stärksten Schwinger des Nordwestschweizer Verbands zugeteilt: Nick Alpiger. Der 22-jährige zog sich jüngst am Bergfest auf dem Stoos bemerkenswert aus der Affäre und stellte die beiden Zuger Spitzenschwinger Pirmin Reichmuth und Marcel Bieri. Müllestein aber konnte Alpiger mit einem Gammen überraschen und kam zum ersten Sieg.

Da Müllestein zur Mittagspause drei Siege auf dem Notenblatt hatte, musste im vierten Gang ein nächster hochkarätiger Gegner her. Man entschied sich für den Rückkehrer Mario Thürig, einen erfahrenen Eidgenossen. Thürig und Müllestein trennten sich unentschieden. Dank einem Sieg im fünften Gang schaffte es der Schwyzer dennoch in den Schlussgang. Dort bekundete er mit Aussenseiter Stephan Studinger keine Mühe. Es ist der dritte Kranzfestsieg in der Karriere des 30-Jährigen und der zweite auf Nordwestschweizer Verbandsgebiet. Im letzten Jahr wurde er Co-Sieger am Teilverbandsfest in der Stadt Basel.

Auch Andreas Ulrich erwischte einen guten Tag. Der Gersauer klassierte sich auf dem geteilten dritten Rang und reiste mit dem Kranz nach Hause.