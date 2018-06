Michael Schmid rudert auf Rang 2 Wie vor einem Jahr belegte Europameister Michael Schmid beim Weltcup in Bel- grad im Leichtgewicht-Einer den 2. Platz. Der 30-jährige Luzerner musste sich bloss dem Deutschen Jason Osborne geschlagen geben. sda

Michael Schmid war am Samstag nach dem Ruder-Weltcup in Belgrad sichtlich erleichtert. Bild: PD/Detlev Seyb

Seit der Rückkehr in den Skiff nach der Olympia-Saison 2016 startete Schmid zum dritten Mal im Rahmen des Weltcups, und zum dritten Mal klassierte er sich im 2. Rang. Der Sieg in der serbischen Hauptstadt war ausser Reichweite. Im Ziel betrug der Rückstand 7,74 Sekunden. Umso spannender war der Kampf um Silber. Schmid lieferte sich mit dem Deutschen Jonathan Rommelmann ein packendes Duell, das er um 31 Hundertstel für sich entschied.

Gmelin und Röösli mit Topleistungen

Im Skiff in der offenen Kategorie bestätigten Weltmeisterin Jeannine Gmelin und Roman Röösli in den Halbfinals den guten Eindruck vom ersten Tag. Beide beendeten ihre Läufe souverän auf Platz 1 und gehören am Sonntag in den A-Finals zu den Siegesanwärtern. Der Neuenkircher Röösli, der erstmals seit der WM 2013 im Skiff an den Start geht, dominierte das Rennen von A bis Z und distanzierte den kubanischen WM-Zweiten Angel Fournier um 1,47 Sekunden.

Mit den Leichtgewicht-Doppelzweiern Patricia Merz/Frédérique Rol und Andri Struzina/Julian Müller schafften zwei weitere Schweizer Boote den Sprung unter die besten sechs. Bei Struzina/Müller hatte dies nicht erwartet werden können.