Mehrere Rippenbrüche, Verletzungen im Lungenbereich: So steht es um die Gesundheit von Marc Gisin Die Verletzungen, die der Engelberger Abfahrer Marc Gisin bei seinem Horror-Sturz vom Samstag in der Weltcup-Abfahrt von Val Gardena erlitt, sind glücklicherweise weniger schlimm als ursprünglich befürchtet.

Marc Gisin wird mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Bild: Marco Trovati / AP

Die Untersuchungen im Luzerner Kantonsspital am Samstagabend und Sonntagmorgen zeigten, dass sich Marc Gisins allgemeiner Zustand weiter stabilisiert hat. Dies teilt Swiss-Ski am Sonntagnachmittag mit. Er kommuniziere direkt mit den Ärzten und den engsten Angehörigen, könne aber noch nicht selbstständig atmen.

Sowohl MRI- als auch CT-Untersuchungen im Schädelbereich zeigten zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen. Dieser Punkt ist vor allem deshalb wichtig, weil Gisin vor knapp vier Jahren beim Super-G in Kitzbühel schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Damals war Gisin an der Hausbergkante gestürzt und hatte sich dabei ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. An den Folgen jener Verletzung hatte der Innerschweizer in den folgenden zwei Wintern - unter anderem wegen Schlaflosigkeit - zu leiden.

Schmerzhafte Rippenbrüche

Sehr schmerzhaft seien für ihn mehrere Rippenbrüche auf der rechten Seite, welche auch Verletzungen in der Lunge zur Folge hatten. Ausser einer leicht eingedrückten Hüftpfanne sei das Becken unverletzt, schreibt Swiss-Ski in einem Communiqué. Glücklicherweise sei der Rücken bis auf einige, nicht gravierende Frakturen an der Wirbelsäule, unbeschädigt geblieben.

Für eine optimale Überwachung und Betreuung bleibe Marc Gisin vorerst noch auf der Intensivstation im Kantonsspital in Luzern.

Marc Gisin war am Samstag nach einem Verschneider kurz vor den Kamelbuckeln zu Fall gekommen, wurde beim Sprung durch die Luft geschleudert und schlug danach auf der Piste auf. Er wurde nach der Erstversorgung auf der Strecke mit dem Helikopter ins Spital nach Bozen geflogen, und von dort weiter in die Schweiz transportiert. (rem/sda)