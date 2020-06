«Man hört die Spitznamen der Spieler»: Wie sich die Partie des FC St. Gallen gegen Zürich für die Zuschauer angefühlt hat Bei der Niederlage des FC St. Gallen gegen Zürich waren wegen der Corona-Schutzmassnahmen nur 750 Zuschauer im Kybunpark. Einer der Auserwählten erzählt, wie er die ungewöhnliche Situation erlebt hat.

«Dein persönliches Geisterspiel-Ticket. Herzliche Gratulation!»

Als Ramon Bräm dieses Mail vergangene Woche vom FC St. Gallen erhalten hatte, war er noch einer von 50 Auserwählten. Kurz darauf lockerte der Bundesrat die Corona-Regeln weiter: Gegen 750 Fans durften nun also ins Stadion, um das Spiel zwischen dem FC St. Gallen und Zürich zu sehen. Aus 8000 Saisonkartenbesitzern wurde ausgelost, Bräm hatte Glück. Oder, angesichts des 0:4, eher Pech?

Keineswegs, findet der 40-Jährige aus Goldach. Das Spiel sei trotz des Resultats ein Erlebnis gewesen. Das schönste an der Sache:

«Man macht Bekanntschaften,

spricht mit Leuten über das Spiel, die man nicht kennt.»

Was weniger der Fall sei, wenn man mit Freunden ans Spiel gehe.

«Schliesslich rufe ich auch im vollen Stadion»

Vor der Partie galt es, eine Selbstdeklaration auszufüllen, sie im Tausch mit einem grünen Bändel bei der Kasse abzugeben. Die Platzwahl war dann frei. Fast zumindest. Nur die ungeraden Reihen durften benutzt werden, zwischen den Fans mussten mindestens zwei Sitze frei bleiben. Bräm durfte auf der Haupttribüne Platz nehmen, gegenüber waren die meisten Leute platziert. Dennoch sei auch auf seiner Seite schnell einmal Stimmung aufgekommen. Die Verpflichtung, das Team stärker anzufeuern als sonst, habe er nicht verspürt. «Schliesslich rufe ich auch im vollen Stadion!»

Tatsächlich war die Fan-Unterstützung auch im Fernsehen zu hören, zumindest bis zum 0:2. Natürlich sei danach der Funke bei so wenigen Zuschauern nicht mehr gesprungen, sagt Bräm. Aber auch ein volles Stadion hätte seiner Meinung nach nichts am Resultat geändert. «In der ersten halben Stunde hätte es in eine ganz andere Richtung gehen können.»

Eindringlichere Pfiffe als sonst

Die Geräuschkulisse sei ja eigentlich nicht viel anders als bei einem Spiel der Amateure, wie sie Bräm als ehemaliger Junior und Juniorentrainer des FC Goldach zur Genüge kennt. Aber im Zusammenhang mit Profifussball sei die neue Situation halt eben doch faszinierend. Schön sei gewesen, die Rufe der Spieler zu verstehen. «Man hörte die Spitznamen der Fussballer. Görtler wird zum Beispiel Luki gerufen. Und man hörte, wie Victor Ruiz immer wieder den Ball forderte. Wie Görtler im Mittelfeld lautstark organisierte.» Zudem sei auffallend, wie oft Zeidler auf französisch interveniere.

Bräm hat einen anderen spannenden Zuschauer-Effekt wahrgenommen: Die Fans hätten viel schneller auf gewisse Spielsituationen reagiert, vielleicht, weil sie die Partie intensiver verfolgt hätten als sonst. Wenn zum Beispiel der Zürcher Goalie Yanick Brecher gegen Ende der Partie bei seinen Abstössen auf Zeit spielte, seien die Pfiffe der Fans sofort zu hören gewesen - und fast eindringlicher als sonst. Bräm sagt:

«Man hörte auch jeden einzelnen Zuschauer besser. Wenn einer mal einen Witz über einen Spieler machte oder reklamierte, hörte es der ganze Sektor.»

Und weiter: «Wenn jeder Zuschauer immer so mitmachen würde wie am Donnerstag die 750 Fans, wäre es bei ausverkauftem Stadion noch lauter wie bisher.»

Kaum Verkehr, kaum Eingangskontrollen

Natürlich: Wenn er wählen könnte, würde Bräm das Spiel lieber zusammen mit 19 000 Zuschauern verfolgen. Aber es gebe sie, die Vorteile eines 750-Zuschauer-Spiels. Es hatte kaum Verkehr ums Stadion, der Einlass war praktisch ohne Security möglich. Nur vor dem einen geöffneten Catering-Stand im Sektor A habe es eine lange Schlange gegeben in der Pause - vor allem wegen der verordneten Abstände. Aber als erfahrener Fan wisse er ja, dass es sich lohne, sich schon in der 42. Minute zu Bratwurst und Getränk aufzumachen.

Ein paar dumme Sprüche habe er sich von seinen Freunden ja schon anhören müssen, dass es ausgerechnet ihn getroffen habe, sagt Bräm zu guter Letzt. Schliesslich sei er erst seit vergangenem Winter wieder im Besitz einer Saisonkarte. Eine Zeit lang habe er es, als Familienvater mit zwei kleinen Töchtern und Chef einer Autogarage, nurmehr selten ins Stadion geschafft. Ein schlechtes Gewissen ob seines Losglücks habe er aber nicht: Schliesslich sei er seit Jahren Sponsor des Clubs. Und zudem sei er seit seiner Kindheit St. Gallen-Fan. «Mit Ausnahme einer kurzen Anfangsphase als Zehnjähriger, als ich wegen des hübschen Fotolabo-Club-Shirts von Xamax die Neuenburger unterstützte.»

