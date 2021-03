MAILAND-SANREMO Für den Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger geht es zum ersten Mal über 300 Kilometer: «Es wird schon passen» Am Samstag fahren die Radprofis zum 112. Male von Mailand nach Sanremo. Es ist das längste Rennen in Kalender. Zum ersten Mal mit dabei ist der 22-jährige Stefan Bissegger.

Stefan Bissegger am 10. März im Leadertrikot des Etappenrennens Paris-Nizza.

Bild: Vincent Kalut/Freshfocus

Mailand-Sanremo zählt zu den fünf wichtigsten und anspruchsvollsten Eintagesprüfungen, wird deshalb Monument genannt. Das Rennen wurde 1907 zum ersten Mal ausgetragen. Mailand-Sanremo ist das erste Saisonziel im Kalender der Klassikjäger wie Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu von der Poel und Peter Sagan.

Zu den Saisonsiegern im Rahmen der World Tour zählt auch schon Stefan Bissegger, der im Etappenrennen Paris-Nizza am 9. März das Zeitfahren für sich entschieden hatte. Dieses führte über knapp 15 Kilometer. Am Samstag ist die Strecke 20-mal länger: 299 Kilometer. Der junge Thurgauer aus Mettlen sagt:

«So ein langes Rennen bin ich noch nie gefahren.»

Die Vorbereitung Bisseggers auf Mailand-Sanremo wurde durch eine Erkältung beeinträchtigt, die er sich in der vergangenen Woche bei Paris-Nizza geholt hatte. Er litt in den finalen Steigungen ziemlich. Am Donnerstagabend dieser Woche war die Erkältung aber zu 99 Prozent auskuriert.

Jungprofi Stefan Bissegger Bild: PD

Die Länge des Parcours vom Samstag flösst Bissegger keine Angst ein. «Es gibt ja viele andere Rennfahrer, die das Tempo machen. Das wird schon passen», sagt er. Er wird gut sieben Stunden im Sattel sitzen. Die Siegerzeit des letztjährigen Gewinners Wout van Aert betrug 7 Stunden und 16 Minuten.

Bissegger gehört nicht zu den Favoriten. Aber er wird auf jeden Fall etwas versuchen. Er sagt: «Hoffentlich gibt es ein spannendes Rennen.» Ambitionierter wird er am 4. April am Start stehen, wenn mit der Flandern-Rundfahrt das zweite Monument in dieser Saison auf dem Programm steht.

Bissegger ist am Samstag nur einer von drei Teilnehmern aus der Schweiz. Auf der Startliste stehen auch noch die Namen von Michael Schär und Simon Pellaud. Bissegger trägt die Nummer 102.