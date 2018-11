Mit Schlagstock Tankstellenshop in Märstetten überfallen – Täter auf der Flucht Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend die BP-Tankstelle in Märstetten überfallen. Täter auf der Flucht. Tim Naef

Die Bilder des Überfalls. (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) (Bild: DRK News) 9 Bilder Tankstellenshop in Märstetten überfallen

Zwei unbekannte Täter waren am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr in den Shop an der Frauenfelderstrasse in Märstetten gestürmt, bedrohten die Verkäuferin mit einem Schlagstock und verlangten Bargeld. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, verliessen die Täter daraufhin den Shop mit einer Beute von mehreren hundert Franken. Sie flüchteten mit einem Auto in Richtung Bonau.

Fahndung bisland erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau, an der sich auch Patrouillen des Grenzwachtkorps beteiligten, verlief bisher ergebnislos. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sicherte der Kriminaltechnische Dienst die Spuren am Tatort, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Beschreibung der Täter: 1. Unbekannter: rund 20 bis 25 Jahre alt, rund 160 bis 165 Zentimeter gross, dunkelbraune kurze Haare, trug dunkle Kleider. 2. Unbekannter: rund 20 bis 25 Jahre alt, rund 175 bis 180 Zentimeter gross, dunkelbraune kurze Haare, trug eine grüne Jacke mit Pelzbesatz Beim Fluchtfahrzeug dürfte es sich gemäss ersten Erkenntnissen um einen gelben Kombi mit deutschen Kontrollschildern handeln.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zur Täterschaft oder dem Fluchtfahrzeug machen kann oder in der Umgebung verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058-345-22-22 zu melden.