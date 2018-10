Olympiasieger Mario Gyr tritt zurück Mario Gyr erklärt seinen Rücktritt vom Spitzensport. «Ich bin nicht mehr bereit, alles dem Spitzensport unterzuordnen», begründet der 33-jährige Luzerner seinen Schritt. Sein letztes Rennen bestreitet er diesen Samstag.

Sein grösster Erfolg: Olympia-Sieg in Rio de Janeiro. Bild: Keystone / Str / Präsenz Schweiz (Rio de Janeiro, 11. August 2016)

«Nichts ist im Spitzensport so unumstösslich klar wie die Tatsache, dass irgendwann Schluss ist». Mit diesen Worten umschreibt Mario Gyr seinen Abschied vom Spitzensport. Und weiter: «Ich bin nun an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: Ich trete vom Spitzensport zurück».

Mario Gyr gab in diesem Jahr nach einer Pause sein Comeback und startete in der offenen Kategorie. In Plovdiv belegte er mit Joel Schürch im Zweier-ohne den 21. Platz. Die grössten Erfolge feierte Gyr an den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit dem Olympiasieg im Leichtgewichts-Vierer, sowie ein Jahr zuvor mit der WM-Goldmedaille.

Und weiter schreibt Gyr in seinem Abschiedsbrief: «Mein ursprüngliches Ziel, im Anschluss an den Olympiasieg 2016 nach einem Zwischenjahr ab 2018 wieder voll ins Training einzusteigen und bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo bei den Schwergewichten auf Medaillenjagd zu gehen, war ambitioniert und spannend. Und ich bin überzeugt, dass die Chancen auf eine weitere Olympiamedaille gross sind. Hierfür hätte ich jedoch wieder alles andere stehen und liegen lassen und mein Leben auch in den kommenden zwei Jahren wieder voll und ganz dem Spitzensport unterordnen müssen. Die Realität ist aber, dass die Prioritäten schon in den letzten zwei Jahren nicht mehr komplett auf dem Spitzensport lagen. Ich musste unweigerlich feststellen, dass ich zwar die Wettkämpfe und den Stallgeruch von Regatten nach wie vor über alles liebe, aber nicht mehr bereit bin, alles dem Spitzensport unterzuordnen. Daher gibt es für mich nur eine Konsequenz: Ich trete vom aktiven Spitzensport zurück.»

Olympia-Gold in Rio: Lucas Tramer, Mario Gyr, Simon Schürch und Simon Niepmann (von links). Bild: Laurent Gilliéron / Keystone (Rio de Janeiro, 11. August 2016)

Sein letztes Rennen wird Mario Gyr am kommenden Samstag im Achter des Schweizer Nationalteams & Friends beim Red Bull XRow bestreiten. Das unkonventionelle Achterrennen wird auf dem Zuger- und dem Vierwaldstättersee ausgetragen. Start ist in Zug um 14.15 Uhr. Dazwischen liegen zwei Laufstrecken unter anderem durch die Hohle Gasse in Küssnacht am Rigi. Das Ziel befindet sich in Luzern bei der Kapellbrücke. Die Ankunft ist auf 16.15 Uhr terminiert. (rem/sda)