Luzern verliert zu Hause gegen den Schweizer Meister Der FC Luzern bleibt zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Gegen die Young Boys zeigen die Luzerner eine animierte Leistung, verlieren aber gleichwohl mit 1:3. Raphael Gutzwiller

Umkämpftes Duell: Luzerns Blessing Eleke (links) gegen Ulisses Garcia.

(Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. April 2019))

Szene des Spiels

Es läuft die 56. Spielminute als Roger Assalé mit einem tollen Seitenwechsel Jean-Pierre Nsame freispielt. Dieser vernascht an der Aussenseite des Strafraums FCL-Spieler Idriz Voca, schiebt diesem ein Tunnel. Und auch der heranstürmende Christian Schwegler kommt zu spät. Nsame trifft mit einem tollen Schuss aus spitzen Winkel ins weite Eck. Es ist das 1:0 für YB und damit der Türöffner zum Berner Sieg.

Das Ergebnis

Durch die 9. Heimniederlage in dieser Saison bleibt der FCL nun zum vierten Mal ohne Sieg. Er steht somit auf dem 7. Rang. YB dagegen kann bereits am Samstag auf dem Sofa, oder dann am Sonntag in Zürich erneut Schweizer Meister werden.

Das gab zu reden

Die Anspielzeit um 18.45 passt vielen nicht, vor allem nicht den FCL-Fans. Im Cupviertelfinal gegen den selben Gegner (damals war die Anspielzeit um 18.00) machten die Luzerner Fans mit einer Ketten-Aktion auf dem Platz auf sich aufmerksam. Diesmal bestraften sie den FCL zunächst mit einem kurzen Stimmungsboykott. Und ehe die FCL-Fans nach drei Minuten mit dem Singen begannen, warfen sie Eier auf das Feld. Ihre Botschaft: «Ehr bruched Eier, mer gänd sie.» Diese Aktion sorgte dafür, dass das Spiel um fünf Minuten unterbrochen werden musste. In der Pause bewarfen einige Ultras auch die Expertenrunde des TV-Senders Teleclub.

Die Ausgangslage

Luzern hat als einzige Schweizer Mannschaft YB schon bezwungen und das gleich doppelt. Nach dem 4:0-Sieg des FCLs im Cup-Viertelfinal wollten die Berner sicher reagieren. Sie können mit einem Sieg bereits am nächsten Wochenende erneut Schweizer Meister werden. Die Luzern ihrerseits wollten gegen YB nach drei Spielen wieder zum Siegen zurückkehren.

Erste Halbzeit

YB-Trainer Gerardo Seoane schickte eine anders eingestellte Mannschaft ins Duell gegen Luzern, als noch im Cup. Statt wie meist in einem 4-4-2 setzte er auf eine Dreier-, beziehungswese eine Fünferabwehr. Zudem stand sein Team tiefer, liess den FCL in der eigenen Platzhälfte spielen, um dann aber in der Berner Hälfte richtig kompakt zu stehen. Diese Tatsache machte den Luzernern die Spieleröffnung nicht gerade einfach. Dennoch war es der FCL, der im ersten Umgang zu den besseren Torchancen kam. Schürpf (15.), Ndenge (25.) oder Eleke (32.) vergaben aber die Möglichkeiten, weshalb es mit 0:0 in die Kabine ging.

Zweite Halbzeit

Lange musste man aufs erste Tor warten, dann folgte jedoch sogleich der Ketchup-Effekt. Nach dem Tor von Nsame zum 1:0, legte YB durch Sow nur wenige Minuten später nach (61.). Der FCL reagierte mit einem Vorstoss über die linke Seite, YB-Captain Steve von Bergen beging dabei mit einer Grätsche ein Handspiel und verschuldete so einen Elfmeter. FCL-Stürmer Eleke nahm dieses Geschenk an und verwandelte souverän. In der 70. Minuten war es dann wieder an den YB-Spielern zu jubeln. Ein toller Angriff verwertete Ulisses Garcia zum 3:1-Schlussstand.

Hier warfen die FCL-Fans Eier auf den Platz: