Wildwasser-Kanut Fabio Gretener erzielt im Sprint-Final Karrierebestleistung Sowohl der Luzerner Fabio Gretener als auch die Solothurnerin Melanie Mathys erreichen an den Weltmeisterschaften der Wildwasserkanuten in Muotathal Rang sieben im Einzel-Sprint. Für Gretener bedeutet dies Karrierebestleistung, für Mathys ist es eine Enttäuschung.

Fabio Gretener bei einer Fahrt in der Muota am Donnerstag. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Am Sonntagmorgen trugen in der Muota in Muotathal die Kanuten die Sprint-Wettkämpfe aus. Der Sempacher Fabio Gretener absolvierte den Lauf in der Kanadier-Disziplin ohne Fehler und erreichte den siebten Rang. Es ist das beste Resultat seiner Karriere. «Vor heimischem Publikum eine Fahrt wie aus dem Guss herunterzubringen, ist ein einmaliges Gefühl», kommentierte er seine Fahrt gegenüber den Organisatoren. Der 26-Jährige nahm im letzten Jahr zum ersten Mal an einem WM-Final teil.

Anders lief es hingegen für die Solothurnerin Melanie Mathys. Sie musste bei der Schlüsselstelle auf der Strecke einen Umweg fahren und verlor so Sekunden im Kampf um die Spitzenplätze. Sie fuhr auf Rang sieben. Nach dem Rennen habe sie sich direkt zurück gezogen, um sich auf den Nachmittag zu konzentrieren, melden die Organisatoren.

Am Nachmittag stehen noch die Team-Wettkämpfe über die Sprintstrecke auf dem Programm. Gemäss den Organisatoren sind am Sonntagmorgen über 1000 Zuschauer zur Weltmeisterschaft gepilgert.

Zürich (sda/dom): Muotathal. Weltmeisterschaften. Wildwasser. Sprint. Männer. Kajak-Einer: 1. Nejc Znidarcic (SLO) 1:04,24. 2. Vid Debeljak (SLO) 1,76 Sekunden zurück. 3. Anze Urankar (SLO) 1,79. Ferner die Schweizer (alle in der Qualifikation ausgeschieden): Linus Bolzern, Nico Meier, Cornel Bretscher und Robin Häfeli. - Kanadier-Einer: 1. Blaz Cof (SLO) 1:11,34. 2. Marek Rygel (CZE) 0,60. 3. Ondrej Rolenc (CZE) 0,71. Ferner: 7. Fabio Gretener 1,81. Ferner die Schweizer (beide in der Qualifikation ausgeschieden): Benjamin Müller und Jonah Müller. - Kanadier-Zweier: 1. Stéphane Santamaria/Quentin Dazeur (FRA) 1:08,43. 2. Gourjault Ancelin/Pazat Lucas (FRA) 1,45. 3. Debray Tony/Lapointe Louis (FRA) 1,79.

Frauen. Kajak-Einer: 1. Manon Hostens (FRA) 1:12,36. 2. Martina Satkova (CZE) 0,79. 3. Claire Bren (FRA) 1,11. Ferner die Schweizerinnen: 6. Melanie Mathys 2,63. In der Qualifikation ausgeschieden: Hannah Müller und Flavia Zimmermann. - Kanadier-Einer: 1. Cecilia Panato (ITA) 1:19,89. 2 Marie Nemcova (CZE) 0,25. 3. Martina Satkova (CZE) 0,37. Ferner (in der Qualifikation ausgeschieden): Sabine Eichenberger (SUI).

