Liga-Präsident über die GC-Chaoten: «Man kann Menschen nicht so demütigen»

Nach Spielabbruch FCL-GC: Gesuchter Neonazi stellt sich nach erfolgloser Razzia der Polizei

Beim Spielabbruch in Luzern stand er an vorderster Front, danach ist GC-Ultra und Neonazi Stefan N. untergetaucht. Die Kantonspolizei Aargau stürmte am Dienstagabend die Wohnung seiner Freundin in Hausen AG – ohne Fahndungserfolg. Am Mittwochmorgen stellte sich der Fussball-Chaot dann selbst der Polizei.