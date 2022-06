«Nur so bringt man eine Mannschaft zum Laufen» – was Chefs vom Herisauer NHL-Profi Timo Meier lernen können

Ist die Saison zu Ende, reist Timo Meier mit Kollegen des FC St.Gallen meist an einen warmen Ort, um sich zu entspannen. Sie sind dann ganz normale junge Männer, welche die Ferien geniessen. Doch an diesem Abend im Restaurant Kolosseum in St.Gallen wird klar, dass der 25-jährige Herisauer kein junger Mann ist wie viele andere.