Leonel Mosevich: Der Verteidiger hofft auf eine nächste Saison mit

dem FC St.Gallen Leihspieler Leonel Mosevich stand zuletzt wieder in der Innenverteidigung St.Gallens. Der Argentinier würde auch in der Saison 2019/20 gerne für die Ostschweizer spielen. Er erzählt, wie er sein erstes Jahr in Europa gemeistert hat. Und was er am Tag seiner Ankunft lernen musste. Ralf Streule

Leonel Mosevich hat das Leben in St. Gallen kennen- und lieben gelernt. Die Tatoos geben ihm Kraft fern seiner Heimat. (Bild: Michel Canonica)

Leonel Mosevich kämpft. Im Spiel um jeden Ball. Und im Team des FC St. Gallen um einen Stammplatz. Im Herbst war der Argentinier lange gesetzt. Es folgte eine Flaute von November bis März. Und dann das: Im Spiel gegen die Young Boys am vergangenen Sonntag stand der 22-jährige endlich wieder in der Innenverteidigung, warf sich nach einer Minute ein erstes Mal in ein Kopfballduell mit Guillaume Hoarau – und erhielt einen Schlag auf den Kopf.

Nach einer Minute im Spiel gegen die Young Boys verletzt sich Leonel Mosevich am Kopf. (Bild: Claudio de Capitani/freshfocus)



Eine alte Wunde platzte auf. Den Rest des Spiels – und auch die Partie gegen die Grasshoppers am Mittwoch – absolvierte der Argentinier mit Kopfverband. Er zeigte damit, wofür er in St. Gallen steht. «Wir wissen alle, dass er ein Krieger ist», sagt Alain Sutter. Als «Aggressivleader» hat ihn der Sportchef 2018 leihweise bis Sommer 2019 von den Argentinos Juniors geholt.

Viel Lob – und ein paar Schwächen

«Todo bien!», sagt der Innenverteidiger. Er wirkt neben dem Spielfeld nicht kämpferisch, eher gemütlich. «Alles gut»: Mosevich bezieht sich auf seine Kopfverletzung. Aber auch auf sein Jahr in St. Gallen. Er stahlt, wenn er von seinem Team spricht, von seinem Trainer, den Mitspielern. Von seinem Lieblingsplatz am Bodensee in Rorschach, wo er hin und wieder am Ufer einen Mate-Tee trinkt, das argentinische Nationalgetränk. Er strahlt, wenn er sagt:

«Ich will kommende Saison unbedingt

in St.Gallen bleiben.»

Vieles tönt prima: Sutter lobt den Argentinier als «einen, den jede Mannschaft braucht». Fans reden davon, dass er mit seiner kämpferischen Art zu einem Publikumsliebling werden könnte. Und Zeidler schwärmt von Mosevichs Professionalität.

«Auch in der Phase, in der er nicht spielte, war er an keinem Morgen schlecht gelaunt.»

Dennoch befindet sich Mosevich vorläufig auf der Warteliste. Es ist offen, ob er im Kader der kommenden Saison Platz findet. «Am Ende wird das Finanzielle entscheiden», sagt Sutter. Sprich: Die Offerte der Argentinos Juniors muss passen. Und natürlich, es gibt sie, die Schwächen des Verteidigers, der vor zwei Jahren eine Partie mit dem argentinischen U20-Nationalteam absolviert hat: die Geschwindigkeit, zuweilen das Stellungsspiel, der bisher bescheidene Einfluss auf die Offensive. Dinge, an denen er täglich arbeite, sagt der Spieler. Mängel, die anderen Verteidigern vorübergehend den Vortritt verschafften.

Leonel Mosevich im Einsatz gegen die Grasshoppers. (Bild: Marc Schumacher/freshfocus)

Eine wichtige Hürde hat Mosevich genommen. Im Sommer stellte sich die Frage, ob sich der junge Argentinier schnell würde einleben können. Der 22-Jährige spricht kaum deutsch und englisch, ist damit der einzige im Team, der sprachlich leicht isoliert ist. Geholfen haben ihm der Spanier Jordi Quintillà und der Westschweizer Vincent Sierro, der auch spanisch spricht. Geholfen hat aber auch seine Offenheit. Und seine argentinische Frau, die bei ihm im Westen der Stadt St. Gallen wohnt. In der Winterpause haben die beiden in Buenos Aires geheiratet.

Sutter stösst per Scouting-Video auf Mosevich

Mosevich ist im Süden der argentinischen Hauptstadt mit zwei Schwestern aufgewachsen. «Die ganze Familie ist bescheiden, aber fussballverrückt», sagt er. Mit acht Jahren trat er in den lokalen Fussballclub ein, der Aufstieg folgte schnell. Dass Sutter den Innenverteidiger aufgespürt hat, ist eigentlich überraschend: Im Jahr vor dem Wechsel kam Mosevich für die Argentinos Juniors nicht zum Einsatz. Sutters vertraute Beobachter in Amerika und Südamerika brachten ihn auf die Idee, sich den Spieler im Scouting-Video anzuschauen. Mosevichs Berater ist jener Quintillàs. Eines ergab das andere.

Die Episode mit dem Bonbonpapier

Dennoch: Der Kulturschock in seinen ersten Tagen in Europa war für Mosevich da. Er erzählt von einer Episode, die er am ersten Tag in der Schweiz erlebte und nicht vergessen werde. «Ich warf ein Bonbonpapier aus dem Autofenster. Das Auto hinter mir hupte.» Mosevich fragte sich: War das tatsächlich wegen diesem Papierli? Er spürte in den folgenden Tagen schnell: «Ja, hier läuft vieles anders.» Die Nachbarn lehrten ihn: Der Rauch beim Bräteln dürfe nicht so stark sein. Und die Fussgänger haben Vortritt, wenn sie am Streifen stehen.

Bleibt eine Frage: Woher die Liebe zu den Tatoos? Mosevich lacht. Anstatt einer Antwort liefert er Erklärungen. Auf der linken Hand Jesus, der ihm Kraft gibt. Auf dem Arm Verse über den Zusammenhalt der Familie. Am Finger der Name der Frau, am Hals jener der Mutter. Und der Löwe auf dem Handrücken? Das muss «Léon» sein. Leo, wie Mosevich auch genannt wird. Leo, der Kämpfer.