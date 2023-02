Leichtathletik St.Gallen der perfekte Gastgeber für starke Ostschweizer Leistungen An den Schweizer Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten im Athletik Zentrum St. Gallen feierte die Ostschweiz vier Goldmedaillen.

War nicht zufrieden: Simon Ehammer. Bild: Ralph Ribi

Simon Ehammer ist kein Mann der leisen Zwischentöne. Der WM-Dritte im Weitsprung, Hallen-WM-Zweite im Siebenkampf und EM-Zweite im Zehnkampf im 2022 hielt nach dem Final über 60 m Hürden am zweiten Wettkampftag der Titelkämpfe in St.Gallen klar fest: «Diesen Wettkampf versaute ich.» Im jenem Männerrennen mit der höchsten Qualität und abermals mit Schweizer Rekord gestopptem Jason Joseph kam Ehammer nicht über Position sieben hinaus. Seine Zeit widerspiegelt seine Möglichkeiten keineswegs.

Auch für Ehammer wäre – so resümierte er – viel zu holen gewesen. Ein vorzügliches Rennen, starke Konkurrenz, Vorfreude, ein gutes Gefühl hätten die Basis bilden sollen. Nur, der schnellkräftige Zehnkämpfer mit den einzigartigen Anlagen erwischte bereits die erste Hürde schlecht. Die Distanzen stimmten sodann nicht mehr. Der Rhythmus liess zu wünschen übrig. Das Resultat kommt einer grossen Enttäuschung gleich. Aber Ehammer versuchte schnell weiterzudenken: «Das kanns geben – und lieber jetzt als am übernächsten Wochenende und dem Winter-Höhepunkt mit der Hallen-EM in Istanbul.»

Eine eindrückliche Serie mit einem Dämpfer

Leer ging Ehammer dennoch nicht aus. In seiner Parade-Einzeldisziplin Weitsprung sicherte er sich am ersten Meisterschaftstag erwartungsgemäss den Titel. Indes, einen Dämpfer hatte er auch da hinzunehmen: Die Siegweite entsprach nicht seinen hohen Anforderungen. Die 8-m-Marke streifte er, knackte sie aber nicht. Von einem Formrückstand im Vergleich zum Vorjahr will er aber nichts wissen. Seine Erklärung: «St.Gallen ist schwierig zu springen, der Absprungbalken gibt im Vergleich mit anderen Anlagen keine Energie zurück.»

Auch wenn Ehammer die Zielweite – Mitte Januar sprang er die acht Meter im Athletik Zentrum exakt – verpasste, zeigte er sich zuversichtlich: «Diese beiden fehlenden Zentimeter beunruhigen mich nicht.» Stattdessen hebt er «die coole Serie» hervor. Nach einem übertretenen, ersten Versuch landete er bei 7,98 m – und dann zwischen 7,84 m und 7,91 m. Auf dieser Konstanz kann er bauen. Ab morgen Dienstag will er mit seinen Trainern nochmals schwerpunktartige Akzente setzen. «Im Vergleich zu meinem Hallen-Siebenkampf von Ende Januar in Frankreich gibt es überall Steigerungspotenzial.»

Mazenauer mit Bestweite

Miryam Mazenauer: Persönliche Bestweite im Kugelstossen. Ulf Schiller / KEYSTONE

Mit der neuen persönlichen Bestweite von 16,22 m gewann Myriam Mazenauer den Meistertitel im Kugelstossen und damit ihren vierten Elitetitel in Folge. Doch sie freute sich nicht primär deswegen, vielmehr war es die Weite, die sie hervorhob: «Jetzt habe ich die 16-m-Grenze geknackt.» Die Investitionen im Training, dem Fokus auf der Technik und mehr Stössen als in der Vergangenheit zahlen sich aus. Im Hinblick auf die Saison sieht sie sich auf gutem Weg. Die Universiade, die Team-EM sowie die Schweizer Meisterschaften bilden die Höhepunkte.

Ebenfalls als Seriensiegerin profilierte sich Dreispringerin Alina Tobler vom LC Brühl. Ihr drittes Hallen-Gold in Serie sicherte sich die 23-Jährige. Nach dem studienbedingten Umzug nach Bern und dem Trainerwechsel fehlt ihr die Sicherheit noch. «Die Technik stimmt noch nicht ganz.» Sie freute sich deshalb umso mehr, dass ihr Platz eins dennoch nicht zu nehmen war. Dass die Siegerweite von 12,15 m keine Referenz darstellt, betrachtet sie als zweitrangig: «An Meisterschaften geht es um den Rang und der entspricht dem Optimum.»

Gigers Freude

Hatte ein Heimspiel: Yasmin Giger Ulf Schiller / KEYSTONE

Als «besonderen Titel» bezeichnete die Romanshornerin Yasmin Giger über 400 m ihren Sieg. Dank einem imposanten Kick auf den letzten 30 m stürmte die 23-Jährige an der Favoritin Julia Niederberger vorbei zum Sieg. Giger lief mit «Emotionen, vielen Erinnerungen an die einstige Trainingsdestination, aber auch mit einem Fragezeichen». Letzteres bezog sie auf ihre bisherigen Hallen-Auftritte. Sie waren durchzogen. Nun, so sagte sie, habe sie die Energie und die grosse Unterstützung ihrer Familie wie der Freunde gespürt und nutzen können.

Aus nationaler Sicht präsentierte sich die Leichtathletik einmal mehr eindrücklich. Die drei Schweizer Rekorde unterstreichen dies. Vor allem jene von Hürdensprinter Jason Joseph und von Hürdensprinterin Ditaji Kambundji über 60 m Hürden sind von höchster internationaler Klasse: 7,44 für ihn, 7,81 für sie. Joseph siegte vor Finley Gaio und dem Frauenfelder Mathieu Jaquet, der mit 7, 74 eine persönliche Bestzeit lief. Auch der dritte Rekord von Pascal Mancini über 60 m nährt Hoffnungen, auf europäischer Ebene und an den Hallen-Europameisterschaften vom übernächsten Wochenende zu brillieren.

Koras doppelte Enttäuschung

Salomé Kora wurde über 60 m Vierte und verpasste knapp die EM-Limite. Ralph Ribi

Ebenfalls eine Erstklass-Leistung stellten die 7,03 Sekunden von Mujinga Kambundji im 60-m-Final dar. Sie war zuerst aufgrund eines Fehlstarts ausgeschlossen worden, startete unter Protest, diesem wurde stattgegeben. Die St.Galler Sprinterin Salomé Kora landete somit auf dem vierten Platz hinter Kambundji, Sarah Atcho und nur knapp hinter Melissa Gutschmidt. Ärgerlich für die Athletin vom LC Brühl ist nicht nur der vierte Platz: Nur zwei Hundertstelsekunden fehlten zur EM-Limite.