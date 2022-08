Leichtathletik-EM Die Toggenburgerin Chiara Scherrer steht an der EM im Steeple-Final – und gilt dort als Medaillenhoffnung Die Bütschwiler Läuferin Chiara Scherrer hat ihr erstes Ziel erreicht: Sie wird am Samstag im Final über 3000 m Steeple starten. Als Fünfte des Vorlaufs schaffte sie die Qualifikation souverän. Wie steht es um ihre Medaillenchancen?

Chiara Scherrer am Wassergraben: Am Samstag wird sie im Flutlicht um eine Medaille kämpfen. Bild: Matthias Schrader/AP

Am Samstagabend um 22.13 Uhr hat die Bütschwilerin Chiara Scherrer ihren grossen Auftritt: Der Final über 3000 m Steeple an der Europameisterschaft in München wird für die 26-Jährige ein Karriere-Höhepunkt sein. Während sie an der WM in Eugene noch knapp im Halbfinal gescheitert war, schaffte sie es diesmal vergleichsweise locker in den Final. Als Fünfte ihres Vorlaufs vom Donnerstagmorgen qualifizierte sie sich direkt, dies mit einer Zeit von 9:41.85 Minuten.

Einfach war das Unterfangen dennoch nicht, wie Scherrer danach im SRF-Interview erklärte. Schliesslich war es das erste Mal, dass von ihr allgemein der Finaleinzug erwartet worden war. Nur vier EM-Konkurrentinnen waren in diesem Jahr schneller als sie. Diesen Druck habe sie verspürt.

«Ich bin froh, ist der Vorlauf überstanden. Ganz so locker-flockig fühlte es sich nicht an. Aber das ist oft so, wenn man nicht Vollgas läuft und so die Hindernisse etwas passiver angeht.»

Tatsächlich liegt ihre persönliche Bestzeit 20 Sekunden tiefer. SRF-Experte Viktor Röthlin schätzt deshalb die Chancen auf eine starke Finalleistung als hoch ein. «Ihre Nervosität hat sich jetzt gelöst, sie hat ein riesiges Potenzial, das macht Vorfreude auf den Samstagabend.» Zuversichtlich stimmt ihn auch, dass sie in ihrem Lauf in der Schlussphase nicht mehr Energie verpuffte als möglich.

Bereits im Vorfeld der EM hatte Chiara Scherrer ihr Ziel einer Medaille klar formuliert.