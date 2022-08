Leichtathletik Der Brühler Dominic Lobalu startet in Monaco – und hofft auf den zweiten Streich in der Diamond League Dominic Lobalu gewann in Stockholm überraschend das Diamond-League-Rennen über 3000 m. Nun darf er am kommenden Mittwoch auch in Monaco über dieselbe Distanz antreten. Weitere Starts auf der grossen Bühne sind für den Südsudanesen aus St.Gallen wahrscheinlich.

Dominic Lobalu bei seinem überragenden Sieg in Stockholm. Bild: Diamond League

Der grosse Auftritt von Dominic Lobalu am Diamond League in Stockholm ist noch in Erinnerung: Der Südsudanese, der für den LC Brühl startet und in Abtwil wohnt, gewann das Rennen über 3000 Meter und schaffte damit eine grosse Überraschung. Auf der Zielgeraden liess er Jacob Kiplimo hinter sich – den Mann aus Uganda, der nur kurze Zeit später in Eugene (USA) WM-Bronze über 10000 Meter holte. Lobalu, der zuletzt in einem Trainingslager in St.Moritz weilte, hat nun die Chance, sich ein weiteres Mal zu beweisen. Er wird auch am Diamond-League-Meeting in Monaco vom Mittwoch, 10. August starten dürfen.

Grosse Konkurrenz - aber keiner mit besserer 3000-m-Zeit

Abermals wird er dabei in einem sehr starken Feld unterwegs sein. Anders als in Stockholm gehört er aber nun zu den Favoriten: Nur einer der bis jetzt gemeldeten Läufer lief die 3000 m schon schneller als der 23-Jährige, nämlich der Australier Stewart McSweyn. Zu den Gegnern gehören auch hochkarätige kenianische Läufer wie Nicholas Kipkorir und Jacob Krop. Keiner von ihnen kommt aber an die 7:29,48 Minuten heran, welche der LC-Brühl-Läufer in Stockholm erreicht und damit die internationale Saisonbestleistung geschafft hatte. In Monaco nicht gemeldet ist vorerst obengenannter Jacob Kiplimo.

Folgt ein Start bei Weltklasse Zürich?

Für Lobalu ist der zweite grosse Auftritt in der Diamond League eine weitere Möglichkeit, sich der Leichtathletikwelt zu präsentieren - und Werbung in eigener Sache zu machen, was allfällige Starts an Grossanlässen betrifft. Weiterhin ist er aufgrund seiner Fluchtgeschichte nicht berechtigt, an WM oder Olympischen Spielen teilzunehmen, auch nicht für das Flüchtlingsteam des IOC. Reüssiert Lobalu in Monaco ein weiteres Mal, wird zumindest ein Start an Weltklasse Zürich dem Vernehmen nach sehr wahrscheinlich sein. Der Anlass in Zürich Anfang September ist die letzte Diamond-League-Veranstaltung der Saison und damit das eigentliche Finale der Leichtathletiksaison,