Leichathletik-WM Noch keine Ostschweizer WM: Nach Salomé Kora scheitert auch Yasmin Giger im Vorlauf Die Ostschweizerinnen Salomé Kora und Yasmin Giger sind an der Leichtathletik-WM in den Vorläufen gescheitert. Beide haben aber noch Chancen auf einen Staffel-Einsatz.

Yasmin Giger verlassen im Vorlauf über 400 m Hürden früh die Kräfte. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Wenn die Besten der Welt gegeneinander antreten, wird die Luft dünn. Die beiden Ostschweizerinnen Salomé Kora und Yasmin Giger wussten, dass sie an der WM in Budapest nur dann in den Halbfinal vorstossen würden, wenn sie einen perfekten Lauf zeigten – einen Lauf sogar in der Nähe ihrer persönlichen Bestzeiten.

Gestern Abend trat die Romanshornerin Yasmin Giger zum Vorlauf über 400 m Hürden an und wurde in ihrem Heat früh stark zurückgebunden. Am Ende lief sie mit 56,16 Sekunden ins Ziel. Diese Marke liegt acht Zehntelssekunden über ihrer Saisonbestleistung, die sie in Bellinzona vor einem Monat geschafft hatte.

Am Ende fehlt Giger fast eine Sekunde

Da Giger im ersten von fünf Vorläufen gestartet war, landete sie als Sechste ihres Heats vorerst dennoch im Feld der Lucky Looser und musste die Resultate aus den anderen Vorläufen abwarten. Letztlich aber reichte es deutlich nicht zur Halbfinalqualifikation. 55,29 s wären gestern gefordert gewesen, um unter die besten 24 der Welt vorzustossen. Nur einmal schaffte die 23-Jährige bisher eine solche Marke: Gigers Bestzeit von 2021 liegt bei 55,25 s.

In einer ersten Analyse nach dem Rennen fiel es Giger noch schwer, das Scheitern zu erklären. Die Kraft habe früh nach dem Start nachgelassen. Für sie bleibt eine Hoffnung: Gut möglich, dass sie in der 4×400-m-Staffel vom Samstagabend noch einmal zum Einsatz kommt.

Koras Hoffnungen platzen schon kurz nach dem Start

Weit bitterer war der Abgang von Salomé Kora am Tag zuvor. Für die St.Gallerin, die sich im Verlauf der Saison immer besser zurechtfand und eine persönliche Bestleistung im Bereich des Möglichen sah, musste ihre Halbfinalträume bereits eine Sekunde nach dem Start begraben. Die Sprinterin vom LC Brühl hängte beim zweiten Schritt mit dem Fuss am Boden an, kam ins Straucheln und lief weit hinter den Besten ihres Vorlaufs ins Ziel.

Die St.Gallerin Salomé Kora nach ihrem verpatzten 100-m-Lauf. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Enttäuscht, aber gefasst gab sie danach im Schweizer Fernsehen Auskunft: «So etwas ist mir noch nie passiert, auch im Training nicht. Es ist frustrierend. Aber: selber schuld.» Sie versuchte, die Sache mit einem Augenzwinkern positiv zu sehen: Sie habe sich selten so gut gefühlt wie diesmal vor dem Start – der Fast-Sturz habe vielleicht auch damit zu tun, dass sie sehr explosiv aus dem Startblock gekommen sei. Sie wolle diese Saison noch zeigen, was derzeit in ihr stecke – und sich hinsichtlich einer Qualifikation für Paris 2024 positionieren. Ein WM-Trost bleibt auch ihr: Sie dürfte Teil der Schweizer Sprintstaffel am Freitag sein.

Der grösste Ostschweizer Trumpf kommt dann am Mittwoch zum Einsatz: Dann kämpft Simon Ehammer um den Finaleinzug im Weitsprung.