Rot-Weiss dominiert am Länderspiel in Luzern Gänsehaut-Stimmung in der Swisspor-Arena: Die Fans der Schweizer Nationalmannschaft sorgen für eine beeindruckende Atmosphäre. Auch die Anhänger der Belgier tragen ihren Teil dazu bei. Raphael Gutzwiller

Die Choregrafie mit dem Schweizer Kreuz heizte die Stimmung an. (Bild: Ennio Leanza/Keystone (Luzern, 18. November 2018))

Noch ehe das Länderspiel zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und Belgien begann, hatten die Zuschauer in der Swiss­por-Arena schon erstmals Hühnerhaut – und das nicht nur wegen der sehr kühlen Temperaturen an diesem Novemberabend. Die Fans im ausverkauften Stadion zeigten mit roten ­Papieren mehrere Schweizer Kreuze. Auch wenn die Choreografie bereits vorgefertigt und von einem Sponsor organisiert war: Die Choreo heizte die Stimmung, die dank der neu geschaffenen «Fankurve» der Nationalmannschaft sowieso schon gut war, zusätzlich an. Für eine noch beeindruckendere Atmosphäre sorgte später vor allem auch ein gewisser Stürmer aus Sursee: Als Haris Seferovic das Tor zum 5:2-Schlusstand erzielte, glich die Swisspor-Arena einem Tollhaus, wie sie es nur selten bei Spielen des FC Luzern der Fall ist. Und mit einer auffordernden Handgeste von Xherdan Shaqiri wurde es im Stadion nochmals ein bisschen lauter.

Auch die aus Belgien mitgereisten Supporter trugen ihren Teil dazu bei. Schon am Nachmittag waren sie in grosser Anzahl in der Luzerner Innenstadt gesichtet worden. Während der Partie sangen die belgischen Anhänger ohne Unterbruch.

Warum gerade Luzern?

Das Schweizer Duell mit dem WM-Dritten und Weltranglisten-Ersten stiess auf grossen Anklang. 15600 Zuschauer verfolgten das Spiel in Luzern. Das Stadion war innert einer einzigen Stunde ausverkauft. «Vielleicht hätte man mehr Tickets verkaufen können, wenn die Partie in einem grösseren Stadion, etwa im Basler St.-Jakobs-Park, stattgefunden hätte», sagte Medienchef Marco von Ah. «Doch ich glaube nicht, dass der St.-Jakobs-Park ausverkauft gewesen wäre. Bei der Anspielzeit am Sonntagabend ist es erfahrungsgemäss nicht einfach, die Arena zu füllen. Deshalb sind wir mit der Wahl von Luzern sehr glücklich. Es ist super, wenn wir ein ausverkauftes Stadion haben.» Von Ah gibt ausserdem zu bedenken, dass die Miete in grösseren Arenen entsprechend höher wäre.

Für den FC Luzern sind solche internationalen Auftritte wichtig. Zum einen sei dies wirtschaftlich attraktiv, sagt FCL-Mediensprecher Markus Krienbühl. «Für uns sind solche Länderspiele aber auch interessant, weil wir uns präsentieren dürfen und zeigen können, dass wir in der Lage sind, solche internationalen Spiele zu organisieren.»

Die Partie gegen Belgien war bereits das zweite Länderspiel der Schweizer Nationalmannschaft, das in diesem Jahr in Luzern stattfand. Beim ersten hatten die Schweizer im Frühling gegen Panama gleich mit 6:0 gewonnen. Die Schweiz hat in Luzern eine besonders positive Bilanz. Vor dem Belgien-Spiel war sie in sechs Spielen ohne Niederlage und Gegentor geblieben, hatte selber allerdings 16 Treffer erzielt.

