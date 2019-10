Der Gossauer Skirennfahrer Ralph Weber kehrt von einer Verletzung zurück – und wird Vater Ralph Weber hat eine schwierige Saison hinter sich. Nun will der 26-Jährige nochmals angreifen. «Ich will früh zeigen, was ich kann», sagt er. Raya Badraun aus Dornbirn

Ralph Weber verbringt viel Zeit in Vorarlberg, wo seine Freundin wohnt. Bild: Michel Canonica

Als sich Ende Januar in Kitzbühel die Skirennfahrer den Berg hinunterstürzten, da sass Ralph Weber zu Hause auf dem Sofa. Im Fernseher sah er, wie pickelhart die Piste, die ohnehin als die schwierigste im Weltcup gilt, in diesem Jahr war. Und wie sich Max Franz, der Österreicher, einen Fersenbeinbruch am rechten Fuss zuzog, nur durch einen harten Schlag, ohne zu stürzen. Der Gossauer Skirennfahrer sagt:

«Da dachte ich: Zum Glück musste ich nicht dorthin reisen, zum Glück musste ich nicht hin­unterfahren.»

Er sitzt an diesem sonnigen Nachmittag auf der Terrasse des Restaurants Dreiländerblick oberhalb von Dornbirn. Das Weltcuprennen auf der Streif ist schon lange her. Doch die Erinnerungen an Kitzbühel sind noch frisch. Die Erleichterung über das Verpassen des Rennens habe damals nichts mit Angst oder Respekt zu tun gehabt, sagt Weber. «Ich war einfach zufrieden mit meiner Situation.» Seine Situation, das muss man wissen, war damals keine einfache.

Nur Zuschauer in Nordamerika

Bei einem Glas Mangoschorle erzählt der 26-jährige Weber von schwierigen Momenten, etwa Anfang Saison. «Ich hatte das Messer am Hals», sagt er. Anders als in anderen Jahren musste er sich zu Beginn der Saison im Training für die Rennen qualifizieren, dafür brauchte er einen Platz unter den ersten 20.

In Übersee schaffte er dies lediglich in Beaver Creek. Da er in der Abfahrt schliesslich nur den 49. Platz belegte, durfte er im Super-G nicht starten. So fuhr er am Ende nur eines von vier Weltcuprennen. Die anderen verfolgte er vom Hotelzimmer oder im Zielgelände. Da er zu weit weg war, konnte er nicht einmal auf den Europacup ausweichen. «So vergab ich zwei Wochen.»

Die Sache mit dem Verletztenstatus

Der Tiefpunkt stand ihm da jedoch noch bevor. Im Training in Bormio renkte sich Weber die Schulter aus. Operieren musste er zwar nicht. Die Saison war damit jedoch beendet. Im ersten Moment nervte ihn der Zeitpunkt. Die Klassiker von Wengen und Kitzbühel standen kurz bevor, die WM im schwedischen Åre ebenso. Heute sieht er es etwas anders. Wenn schon, dann im Training von Bormio, findet er. «Hätte ich mich im anschliessenden Rennen verletzt, dann hätte der Verletztenstatus nicht mehr gegriffen», so Weber. Hätte er diesen Status nicht bekommen, wären die wenigen Rennen im vergangenen Winter als Basis für die Startreihenfolge in der kommenden Saison herangezogen worden. So jedoch wurden seine Punkte eingefroren.

Zudem hatte er so Zeit, sich zu kurieren – und auf die neue Saison vorzubereiten. «In früheren Jahren hatte ich viel mehr Stress, um in der Vorbereitung auf meine Trainingsstunden zu kommen», sagt Weber.

«Nun machte ich jeden Tag etwas weniger, aber insgesamt aufgrund der zusätzlichen zwei Monate Konditionstraining dennoch mehr.»

Insgesamt hat es ein halbes Jahr gedauert, bis er die Schulterverletzung im Training nicht mehr spürte. Heute ist er dennoch, was Kraft und Ausdauer betrifft, ein Stück weiter als noch vor einem Jahr.

Auch sonst blickt Weber heute positiv, oder so positiv wie man eben kann, auf diese Verletzung zurück. Er sieht sie als Auszeit, als Möglichkeit, um Luft zu holen. «Macht man nie eine Pause, verfällt man in einen Trott», sagt er. «Man denkt zu viel nach, macht sich zu viel Druck. Der Abstand tut gut.» So freut er sich wieder auf die Rennen, selbst auf Kitzbühel und die eisige Piste. «Man schätzt wieder mehr, dass man gesund ist, Rennen fahren und dabei alles riskieren kann», sagt Weber.

«Ich will früh zeigen, was ich kann»

Die Ausgangslage ist eine ähnliche wie im vergangenen Jahr. Weber rechnet damit, erneut verschärfte Qualifikationen fahren zu müssen. «Ich will früh zeigen, was ich kann», sagt er. Unter Druck sieht er sich jedoch nicht mehr. «Ich seh nun alles etwas anders», sagt Weber. Denn seit diesem Jahr dreht sich seine Welt nicht mehr nur um den Skisport, der davor sein ein und alles war. Weber wird in diesen Tagen zum ersten Mal Vater. «Ich bin froh und glücklich, dass wir diesen Schritt gewagt haben», sagt Weber.

«Ich wollte schliesslich immer jung Vater werden, da ich die Zeit mit meinen Eltern ebenfalls geniessen konnte.»

Das Baby werde ihm wohl nicht nur kurze Nächte bescheren, sondern auch eine gewissen Lockerheit, wenn es um die Rennen geht. Zuerst freut er sich jedoch auf die erste Zeit – auch wenn die Tage zu dritt gezählt sind. Bereits Mitte November reist Weber für die ersten Rennen nach Nordamerika. «Der Abschied wird mir schwerfallen», sagt Weber. «Dafür ist das Wiedersehen umso schöner.»