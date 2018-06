Kritisch, zynisch, bitterböse: Reaktionen zum peinlichen Aus von Weltmeister Deutschland Für Titelverteidiger Deutschland ist die Fussball-WM nach der 0:2-Pleite gegen Südkorea vorzeitig zu Ende gegangen. Im Netz ergiessen sich Hohn und Spott über das DFB-Team. Daniel Walt

Trauer und Enttäuschung, aber auch Wut bei den Fans der deutschen Nationalelf. (Bild: Keystone)

2006 erlebte Deutschland bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land ein Sommermärchen. Beim Turnier 2018 in Russland müssen sich Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannen derzeit wie in einem Albtraum vorkommen. Die DFB-Elf ist nach dem 0:2 gegen Südkorea bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Das frühe Aus für «Die Mannschaft» wird im Internet fleissig kommentiert. Die einen bleiben auch in der Niederlage sachlich:

Liebe #Mannschaft: Wir sind zusammen Weltmeister geworden und wir verlieren auch zusammen 🇩🇪. Schade, dass es nicht gereicht hat. Aber so ist das im Sport. #KORGER @DFB_Team — Gaby Glockner 🇩🇪 🇪🇺 (@gabygutmensch) 27. Juni 2018

Grundsätzlich regieren aber Zynismus und Sarkasmus - und es werden Schuldige gesucht. Beispielsweise die hochbezahlten Stars, die sich angeblich lieber in den sozialen Netzwerken und beim Coiffeur tummeln, statt hart zu trainieren:

Deutschland🇩🇪🍺 hat verloren😭 weil die Spieler😎⚽️ alle nur noch auf Instagram📱✨ oder beim Friseur💇‍♂️😘 rumhängen🖕👀! Nächstes Mal 🤔 lieber TRAINIEREN⚽️ anstatt zu verweichlichen🙄💪🤬

Dann klappts😉 auch🧐 mit dem Achtelfinale! 🙃🤠💩 #KORGER — Hysteria! at the Laser Tag Arena (@Placedelynn) 27. Juni 2018

Für viele sind Trainer Joachim Löw und die Führungscrew des DFB die Hauptschuldigen am Debakel:

Es war absolut unverständlich, dass der Vertrag mit #JogiLöw schon vor der #WM2018 verlängert wurde! Jetzt hat der @DFB ein riesiges Problem! Denn realistisch betrachtet ist die Zeit dieses Trainers nunmal vorbei! Also #LöwRAUS! @kicker_nat_li — HT Meyer (@Henric_T_Meyer) 27. Juni 2018

#KORGER Zu viele kleine Baustellen mit zum Turnier geschleppt. 6 schlechte Testspiele waren eigentlich schon ein Warnsignal. Das hat keiner ernstgenommen und gedacht, das wird schon. Wir sind ne Turniermannschaft. Zu überheblich. Jetzt sind wir raus. Die Realität hat uns wieder. — Johnny Frankinho (@JFrankinho) 27. Juni 2018

Die Deutschen sind in Russland gescheitert - das ruft natürlich so manchen Hobby-Historiker auf den Plan:

Das ist ein neuer Deutscher Rekord. So schnell aus Russland raus wie noch nie.#KORGER — schlandfriedensbruch (@die_Gerd_die) 27. Juni 2018

Und schon wieder keine deutsche Siegesfeier auf dem Roten Platz. #KORGER — telegraph (@telegraph_cc) 27. Juni 2018

Britische Bomber sollen sich in Richtung Dresden aufgemacht haben, Schland ist geschwächt und die Engländer wollen es ausnutzen #Korger — Sternsson 🇸🇪 (@AhuStern) 27. Juni 2018

Aber auch Bezüge zur aktuellen Politik fehlen nicht - Stichworte Flüchtlingskrise und EU:

Die Deutsche #Nationalmannschaft hat bis zum Untergang gegen Süd-Korea in dieser Weltmeisterschaft gemäß der #Merkel-Taktik gespielt: „Wir schaffen das...!“ #Fakten beiseite- laut #ARD-Blitzumfrage sind 60% der Bürger dafür, daß Deutschland verdient Weltmeister bleibt. #KORGER 😜 — Jan Peermann (@JanPeermann) 27. Juni 2018

Die Mannschaft von Das Land ist raus. Wann fordert der erste SPD/Grüne/Linke-Volksvertreter eine EU-Mannschaft um in einer globalisierten Welt zu bestehen? #KORGER — Marcel Leubecher (@LeubecherX) 27. Juni 2018

Das werden Fans der Schweizer Nati gerne lesen:

Deutschland draussen, Trump, Erdogan, Orban und wie die Faschisten alle heissen im unaufhaltsamen Vortwärtssturm. Die Welt ist aus den Fugen, und die Schweiz wird Fussball-Weltmeisterin.@jolicoeur11 — Hans Valer (@hansjaaggi) 27. Juni 2018

Mit Sponge Bob bringt diese Twitter-Userin ihre Gefühlslage auf den Punkt:

Deutschland ohne Worte !!

Nur dir hätte ich es gegönnt Marco R. pic.twitter.com/CpZwkoQXy9 — Melanie Palsherm (@MPalsherm) 27. Juni 2018

Ein anderer hat zu Photoshop gegriffen, um seiner Meinung über das Geschehen auf dem Platz bei Deutschland - Südkorea Ausdruck zu verleihen:

Und auch ein Blick über die Grenze nach Holland fehlt nicht: