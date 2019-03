Kriens: Willimann wie eine Wand Der HC Kriens-Luzern landete wie versprochen den Pflichtsieg, wies Basel mit 23:21 (9:9) in die Schranken. Aber ­richtig Freude und Spass kam nie auf.

(rbu) «Das Niveau ist nichts als schwach», polterte Nick Christen zur Pause; und wenn der Krienser CEO sonst eher als Schönredner der Handballkunst seiner Leute bekannt ist – dann sagt das alles.

Es war dürftige Handballkost an diesem Abend, Tristesse, Unbeholfenheit auf beiden Seiten. Einen kümmerte das alles nichts: Goalie-Oldie André Willimann riss sich am Riemen, lieferte eine höchst überdurchschnittliche Leistung ab: Am Schluss wies sein Statistikblatt 49 Abwehrprozente auf – «damit darf ich zufrieden sein», meinte der Matchwinner bescheiden, um indes darauf hinzuweisen: «Wir haben heute kein gutes Spiel gezeigt.»

Ohne Willimanns überragende Darbietung hätte Kriens den Sieg kaum unter Dach und Fach gebracht – auch gegen einen Widersacher, der punkto Effizienz und Spielwitz noch einmal eine Stufe schlechter war. In den Offensivbemühungen liessen Lengacher, Harbuz mit hoffnungsvollen Ansätzen und – in einigen Sequenzen – Jungspund Oertli den Willen zu mehr erkennen. Sonst: Dürftigkeit.