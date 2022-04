Kriens - Wil Beim abgeschlagenen Tabellenletzten muss sich der FC Wil mit 1:2 geschlagen geben. Der SC Kriens verzeichnete einen Blitzstart und führte bereits früh mit zwei Toren.

Der SC Kriens verteidigte geschickt. Bild: Gianluca Lombardi

Kalt waren nicht nur die Aussentemperaturen in Stadion Kleinfeld, sondern auch die Dusche für den FC Wil. Eine Viertelstunde war gespielt, da lag der SC Kriens bereits mit 2:0 in Front. Ein absolutes Unding, dass die Ostschweizer da zu Stande gebracht haben. Die Defensive machte es Zentralschweizern viel zu einfach. Bis hin zur Pause mussten die Ostschweizer froh sein, dass der SCK nicht gar einen dritten Treffer erzielte.

So war aber nicht alles schlecht was der FC Wil gezeigt hat. Nach rund einer halben Stunde waren auch die Äbtestädter vollends in der Partie angekommen. Sie schnürten nun den heimischen SC Kriens hinten ein und zogen regelrecht ein Powerplay auf. Was aber fehlte waren die klaren Torchancen und der wichtige Anschlusstreffer.

Die beste Chance auf den Ausgleich vergabe Michael Heule, der im Strafraum einen strammen Schuss verzog und deutlich am Tor vorbei setzte. Da hätte mehr rausschauen müssen. Die Zentralschweizer verteidigten ihren Vorsprung durchaus geschickt, so dass das 2:0 zur Pause keineswegs gestohlen war. Sinnbildlich für den Spielstand war auch die Tatsache, dass die Wiler keinen Schuss auf das Tor des Gegners brachten.

Fehlende Konsequenz

Auch im Zweiten Durchgang wurde es für den FC Wil nicht merklich besser. Es fehlte über weite Strecken an der nötigen Zielstrebigkeit und dem unbedingten Willen ein Tor zu schiessen. So rannten die Äbtestädter zwar fleissig an, versuchten es aber immer wieder mit einem weiteren Tänzchen und nochmals einem Querpass, bis der Ball am Ende eben beim Gegner landete.

Der SC Kriens konzentrierte sich vorwiegend auf das Verteidigen seines Vorsprungs. Mehr war an diesem Samstagabend auch nicht mehr nötig, um den FC Wil unter Kontrolle zu halten. Auch der Anschlusstreffer von Amel Rustemoski konnte an dieser Tatsache nichts mehr ändern. Viel erschreckender war es aber zu sehen, dass dieses Tor kein Weckruf war. Wer nun eine hektische Schlussphase erwartet, wurde enttäuscht.

Mit dieser Niederlage rutschen die Wiler wieder auf Platz neun ab. Auch für Sie geht es fortan um nicht mehr viel. Umso anspruchsvoller wird die Aufgabe für Brunello Iacopetta, der nun dafür sorgen muss, dass die Spannung im Team hoch bleibt.

Telegramm:

SC Kriens – FC Wil 1900 2:1 (2:0)

Stadion Kleinfeld, Kriens: 580 Zuschauer – Schiedsrichter: von Mandach.

Tore: 12. Mulaj 1:0, 15. Avdijaj 2:0, 86. Rustemoski 2:1.

Kriens: Neuenschwander; Bürgisser (89. Bollati), Isufi, Ivanov, Busset; Lang, Aliu, Mistrafovic, Balaruban; Mulaj (82. Yesilcayir); Avdijaj.

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Sauter, Heule (76. Frei); Zumberi (56. Rustemoski), Ndau (90. Abazi), Fazliu; Bahloul (76. Bahloul), Silvio, Toure (56. Lukembila).

Bemerkungen: Kriens ohne Urtic (gesperrt), Harambasic, Alessandrini, Marleku, Binous, Sessolo, Costa, Goelzer (alle verletzt) und Djorkaeff (nicht im Aufgebot). Wil ohne Muntwiler, Brahimi, Tonbul (alle gesperrt), Reichmuth, Bega (beide krank), Malinowski, Ismaili (beide verletzt) und Abubakar (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 50. Zumberi, 67. Sauter, 69. Bürgisser.