Kriens hat den Halbfinal im Visier In der Meisterschaft läuft’s harzig, im Cup hingegen hat der HC Kriens-Luzern noch alle Ambitionen: Heute (Krauerhalle, 20.00) will er sich gegen Suhr in den Halbfinal vorkämpfen. Fabienne Mühlemann

HC Kriens-Luzerns Trainer Goran Perkovac (Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 8. September 2018))

Der HCK ist eine launische Diva. Scheint er mal so richtig in Fahrt zu kommen, gibt’s eine Abfuhr – wie vor drei Wochen gegen Suhr, als sich Goran Perkovacs Truppe mit einer ärgerlichen Niederlage höchstwahrscheinlich die Finalrunde verzockte. Der Trainer beschwichtigt, weist darauf hin, dass «nicht alles schlecht», sei, was man bisher geleistet habe, ja «vieles sogar durchaus ordentlich». Wie in Gossau am Sonntag beim 36:28-Sieg: «Wir haben viel Mut für den Cup-Hit gegen Suhr eingepackt.»

«In der Verteidigung resolut zur Sache gehen»

Der Sieg in Gossau beflügelt, im doppelten Sinn. Marcel Lengacher und Severin Ramseier, Links- und Rechtsflügel, warfen zusammen 16 Tore: «Das war grosse Klasse», lobte Perkovac. Heute, gegen Suhr, einen vor allem im Defensivbereich wesentlich hartnäckigeren Widersacher, müsse aber einiges konsequenter angegangen werden: «Es wird enorm wichtig sein, dass wir in der Verteidigung absolut resolut zur Sache gehen», fordert der Trainer, der weiss, dass die Aargauer in Fahrt gekommen sind, vier Spiele in Serie gewannen.

Perkovac hofft andererseits, dass Lengacher und Ramseier ihre Starkform dieser Tage bestätigen: das sei der Schlüssel zum Sieg gegen ein Suhr, das mit seiner aggressiven Abwehrarbeit gegnerische Rückraumschützen zur Verzweiflung treibt. Perkovac hofft auf einen feinen Handballabend: «Der Cup ist eines unserer hohen Saisonziele. Wir sind parat, unseren Fans Freude und Spass zu bereiten.» (rbu)