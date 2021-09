Kommentar Dieser Nordostschweizer Erfolg muss ein Ansporn sein, die Berner Dominanz zu beenden Am Kilchberger Schwinget triumphieren gleich zwei Nordostschweizer. Auf diesem Triumph dürfen sie sich nicht ausruhen. Ives Bruggmann Hören Drucken Teilen

Am Kilchberger Schwinget zählt nur der Sieg. Alleine deshalb hat das Nordostschweizer Team erfüllt – in doppelter Hinsicht. Mit Samuel Giger und Damian Ott stellt der Teilverband aus dem Osten gleich zwei der drei Sieger. Der dritte im Bunde ist der Berner Fabian Staudenmann.



Der erste Nordostschweizer Sieg an einem eidgenössischen Anlass seit Daniel Böschs Unspunnentriumph 2011 beendet eine zehnjährige Durststrecke und soll adäquat gefeiert werden. Der Erfolg darf aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Berner Team einen alleinigen Erfolg fahrlässig aus der Hand gab. Vier Berner lagen nach vier Gängen an der Ranglistenspitze – keiner gewann den folgenden Kampf. Erst dadurch ergab sich für Giger und Ott überhaupt die einmalige Möglichkeit, noch zu gewinnen.

Deshalb muss der doppelte Kilchberg-Sieg durch Ott und Giger Ansporn sein, die Berner Dominanz mit vielen Siegen an den wichtigsten Anlässen am Eidgenössischen Schwingfest im nächsten Jahr zu beenden. Denn eines hat sich in Kilchberg gezeigt: Trotz Ott und Giger ist die Nordostschweiz nicht der tonangebende Teilverband. In der Spitze fehlt die Breite.