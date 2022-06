Kolumne «Dramatische Wende» – oder ist Sport Krieg? Im Sport ist immer von Dramen die Rede. Dabei wird der Begriff inflationär verwendet und müsste für die wirklich schlimmen Ereignisse auf der Welt herhalten. Ein Seitenblick.

Alexander Zverev knickt im Halbfinal der French Open um. Ein Drama? Bild: Martin Divisek/EPA

Am Sonntag titelte die NZZ: «Das grosse Drama der Nicole Reist.» Die Extremsportlerin stürzte gleich zweimal in der Schlussphase des Race Across America, dem Radmarathon über knapp 5000 Kilometer quer durch Amerika. Aus der Traum vom Sieg in der Gesamtwertung beider Geschlechter. Im Ziel konnte Reist nicht selbst vom Velo steigen und sich hernach kaum auf den Beinen halten.

Im «Tages-Anzeiger» hiess es unlängst: «Tennis-Drama um Zverev.» Der deutsche Könner am Tennisschläger knickte im French-Open-Halbfinal gegen Rafael Nadal gegen Ende des zweiten Durchgangs um und musste die Partie nach Satzrückstand aufgeben. Geplatzt der Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph überhaupt. In der Folge verliess Zverev den Aschenplatz an Krücken.

Vom «dramatischen Ende an Frauen-Tour» war in dieser Zeitung die Rede. Auf der Schlussetappe der Tour de Suisse der Frauen entschied ein Sturz in der allerletzten Kurve der allerletzten Etappe den Kampf um den Gesamtsieg. Freude hier, Tränen dort.

Die Aargauer und ihr Drama

Um noch eines von zig Beispielen zu nennen, gab es bei «20 Minuten» diese Schlagzeile: «Nach 2019 erlebt der FC Aarau nächstes Aufstiegsdrama.» Vor drei Jahren waren die Aargauer im Barrage-Rückspiel gegen Xamax blamabel gescheitert. Heuer schafften sie es erneut trotz Top-Ausgangslage nicht, in die Super League aufzusteigen. Tränen im ganzen Brügglifeld.

Nicht zu vergessen «die dramatischen Wenden», die Fussball- und Eishockeyspiele, Wettkämpfe auf der Tartan- oder Radrennbahn nehmen. Und vor allem auch Transferentscheide im Handel mit Spielern. Wenn zum Beispiel Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain bleibt und nicht zu Real Madrid wechselt. Jetzt vergiesst niemand eine Träne, vielmehr grinst Mbappé breit über den Rekordvertrag, mit dem ihn die Besitzer aus Katar ausstatten. Es ist ein Drama.

Weil alles im Sport ein Drama ist. Der Begriff wird geradezu inflationär verwendet. Wie die Tragödie. Gewiss spielt hinein, dass ein Medium dem Ereignis jene brisante Note geben will, die Leser-, Hörer- respektive Seherschaft generiert. Das Publikum ist die Währung, seine Klicks. Und die Sensationsgier, die es zu stillen gilt.

Es gibt tatsächliche Dramen im Sport

Dramen und Tragödien im Sport, sie gibt es in Wahrheit nur bedingt. Wenn beispielsweise jemand tödlich verunglückt. Oder der Däne Christian Erikssen bei der EM 2021 wiederbelebt werden muss nach einem Herzstillstand. Und es ist in der Tat noch das viel grössere Drama, dass die Kameras stets voll draufhalten.

Man frage die schwer mangelernährten Kinder im Südsudan, was ein Drama ist. Sie sind beileibe nicht die Einzigen. Oder die Ukrainer, die seit Monaten so sehr unter dem Angriffskrieg der Russen leiden. Gibt es eine Steigerung von Drama, quasi mehr, weil wahrhaftiges Drama? Man möge die Relationen also wahren und mit den Worten sachte umgehen.

Dabei ist der Begriff «Drama» ja eigentlich von der Literatur besetzt und für die Aufführung auf der Bühne konzipiert, das mussten wir so in der Schule lernen. Und dass es dabei mehrere Akte gibt. Wobei, Sport ist ja immer auch Theater, sehr sogar, und meist in unzähligen Akten. Wetten, im Sport folgt bald das nächste Drama? Oder die nächste Tragödie. Sachte, sachte.