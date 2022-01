Kolumne 50+ ist gesucht – zumindest in der Freiwilligenarbeit Auf dem Arbeitsmarkt haben ältere Menschen meist Probleme. Gerade die Amateurklubs sind aber auf ihre Dienste angewiesen. Ausreden gelten nicht.

Einmal im Jahr beim Grümpelturnier mithelfen, das reicht nicht. Bild: Peter Käser

Unbeliebt bei Personalfachleuten, Schmerzen in den Hüften und immer ungelenker im Sport. Ungeduldig und oftmals rechthaberisch. 50+ weiss, wie das Leben läuft, hat Erfahrungen in verschiedenen Lebenssituationen gesammelt und möchte noch was bewegen. Doch nur wenige sehen das Potenzial. Das kann frustrierend sein.

Der Arbeitsmarkt kann mit Menschen über 50 nur sehr schlecht umgehen. Die Kinder sind meist flügge, man hätte nochmals Lust, was Neues anzupacken. Man hätte zudem mehr Zeit für sich, auch für eine Freiwilligenarbeit. Wenn man denn nur wollte.

«Quersicht»-Kolumnist René Bühler Bild: Benjamin Manser

«Ich habe doch in den letzten zehn Jahren schon so viel getan für den Verein», meinte kürzlich Hanspeter. Rolf ergänzte, dass er in den vergangenen fünf Jahren immer am Grümpelturnier geholfen habe. Beide haben aber noch nie ein Nachwuchsteam trainiert, als Schiedsrichter fungiert oder aktiv im Vorstand des Vereins mitgearbeitet. Gerade hier wäre 50+ gefragt. Aber wie sagt der Bündner Komiker und Kabarettist Rolf Schmid so treffend: «I mag eifach nid.»

Bewundernswert sind all die 50-, 60-, oder 70-Jährigen, die noch Kraft haben, die den Sinn des Zurückgebens und des kollegialen Zusammenseins längst verstanden haben. Jene, die teils über Jahrzehnte dem Verein dienen, ohne zu verdienen. Die über 50-Jährigen werden in den nächsten Jahren noch wichtiger in den Vereinen.

Kinder, Karriere, Freizeit – und wenig Zeit für Freiwilligenarbeit

Viele junge Väter und Mütter können oder wollen im heutigen ehelichen Rollenverständnis kaum mehr Freiwilligenarbeit leisten. Einerseits will man als Eltern möglichst vieles mit den Kindern zusammen erleben, andererseits sollte die Karriere auch nicht zu kurz kommen. Verständlicherweise braucht man auch noch Zeit für das persönliche Vergnügen. Es bleibt oftmals nur noch wenig Spielraum Freiwilligenarbeit.

Aber all die 30- oder 40-Jährigen werden auch mal über 50 sein. Spätestens dann würden die Vereine all jene gerne wieder sehen, die bis dahin nur einmal im Jahr am Grümpelturnier geholfen haben. Wenn das eigene Sporttreiben in den Hintergrund tritt, sollte dieses «i mag eifach nid» nicht als Ausrede dienen. Da fragt man dann gerne nach, ob er oder sie denn schon einmal etwas zum Wohle der Allgemeinheit beitragen habe. Es gibt Menschen, die sich nach solchen Gesprächen ernsthafte Gedanken machen. Andere finden 1001 Ausrede, warum gerade er oder sie nicht könne.

Freiwilligenarbeit als Ausgleich zur Chancenfrustration auf dem Arbeitsmarkt? Warum nicht? Ein anderer Grund: Oftmals können sich aus einer solchen Funktion positive psychologische Dynamiken sowie neue Lebensgeister entwickeln. Plötzlich geht da noch einmal was, man freut sich über die Akzeptanz bei den Jugendlichen, viele Menschen haben so ihr Selbstbewusstsein neu gestärkt.

50+ ist immer noch gefragt, auch wenn nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern in der Freiwilligenarbeit. Wenn man in der Politik auch endlich verstehen würde, dass man beim kommenden Fachpersonalmangel das Pensionsalter nur als optionalen Endtermin sehen sollte, dann könnte man nicht nur die AHV entlasten, sondern auch den gesellschaftlichen Wert der älteren Menschen steigern. Oder wie Papst Franziskus kürzlich sagte: «Das Alter ist keine Krankheit, sondern ein Privileg»!