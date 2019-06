«Koller zu keinem Zeitpunkt freigestellt» – die 10 wichtigsten Aussagen der FCB-Bosse Der FC Basel hat nach den Wirrungen um Trainer Marcel Koller und den zurückgetretenen Sportchef Marco Streller zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Cheftrainer Marcel Koller, links, und Präsident Bernhard Burgener, rechts, sprechen an einer Medienkonferenz des FC Basel 1893 in Basel. (KEYSTONE/Georgios Kefalas, 18. Juni 2019)

(abu/pre/watson) Präsident Bernhard Burgener, COO Roland Heri und Koller selbst nahmen Stellung zu den turbulenten letzten Tagen. Das sagten die FCB-Bosse ...

... zu Kollers angeblicher Entlassung

«Zu keinem Zeitpunkt ist eine Freistellung Marcel Kollers erfolgt», sagt Präsident Bernhard Burgener.

Und Marcel Koller fügte an:

«Eine Kündigung hat mir gegenüber nie jemand ausgesprochen. Ich habe nach der Besprechung mit dem Team nach der Saison einige persönliche Dinge aus meinem Büro geholt und bin in die Ferien gefahren.



Ich leide nicht. Ich wusste, der Verein würde sich melden. Es kam dann ein Telefon und wir haben miteinander geredet. Und jetzt sitze ich hier. Aber es lief sicher nicht alles optimal.»

... über das Wort «Krise»

«Es ist keine Krise. Es ist nicht einfach eine Krise, wenn jemand zurücktritt. Es läuft alles», sagt Burgener.

... warum überhaupt über den Trainer diskutiert wurde

Bernhard Burgener: «Ich erwarte von unserer sportlichen Leitung, dass man potenzielle Trainerkandidaten in der Hinterhand hat, falls uns der Trainer weggekauft werden sollte. Das ist bei anderen Klubs immer wieder vorgekommen. Soviel zur Diskussion unsererseits mit anderen Trainerkandidaten. Dass wir nicht kommuniziert haben, hat einen klaren Grund: Wir hatten keinen Grund. Marcel Koller hat einen bestehenden Vertrag und daran hat sich nichts geändert.»

... zum geleakten SMS

Bernhard Burgener: «Wir wissen, dass ein SMS an ein Medium gegangen ist. Und wir wissen, dass dieses SMS bei diesem Medium nach elf Minuten veröffentlicht wurde. Streller hat mir kurz danach geschrieben, er verstehe das nicht. Er hatte die SMS an einige wenige Spieler verschickt. Dass die Medien das veröffentlichen, dafür habe ich absolutes Verständnis. Das müssen wir aufarbeiten, da haben wir ein Problem wenn solche Interna nach aussen dringen.»

... zum Interview im Sonntagsblick

Bernahrd Burgener: «Die NZZ und Radio Basilisk hatte mich nach der letzten Medienmitteilung auch um ein Interview gebeten, da habe ich abgesagt, das tut mir auch Leid. Ich habe dann am Freitagnachmittag die Presse angeschaut. Ich habe in meiner Vergangenheit gleichzeitig noch nie so viele Whatsapp-Nachrichten und Mails bekommen mit Aufrufen, mich zu Wort zu melden. Es ist ja auch vieles und viel Falsches geschrieben worden. Also bin ich dann doch hingegangen und habe das Interview im Blick gegeben. Aber es war kein Fehler. Wir hätten vielleicht eine umgehende Pressekonferenz einberufen sollen. Das war zeitlich aber nicht möglich.»

... zu den gezogenen Lehren

Bernhard Burgener:

«Wir haben Fehler gemacht. Wir gingen davon aus, dass interne Informationen diskret behandelt werden. Ich wünsche mir einfach, dass wir eine bessere Zusammenarbeit mit Ihnen, also den Medien, erreichen.»

... über Strellers Rücktritt

Bernhard Burgener: «Marco Streller ist als Sportchef zurückgetreten. Er ist immer noch im Verwaltungsrat und ein wichtiger Mann für uns. Er bleibt dem Verein enthalten.»

... zum Posten des Sportchefs

Bernhard Burgener: «Es wird einen neuen Sportchef geben, soviel kann ich sagen. Zur Zeit ist Roland Heri Leiter einer Task Force, in der auch Remo Gaugler und andere Mitarbeitende mitwirken.»

... zur neuen Saison:

Marcel Koller: «Ich bin schon lange im Geschäft. Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Der FCB ist ein geiler Verein! Wir haben ein tolles Stadion sowie wunderbare Fans. Aufzuhören war für mich nie ein Thema.»