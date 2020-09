Knapper Heimsieg für die 2.-Liga-Fussballer von Rorschach-Goldach Der FC Rorschach-Goldach gewinnt in der 2. Liga daheim gegen den FC Altstätten. Trotz Überlegenheit muss das Team von Olaf Sager am Ende noch zittern.

Als die Zuschauer bereits an einen deutlichen Sieg des Heimteams glaubten, wurde es in der Schlussviertelstunde der 2.-Liga-Partie zwischen Rorschach-Goldach und Altstätten nochmals spannend. Über das ganze Spiel gesehen war der Favorit wohl um das eine Tor besser. Rorschach-Goldach wahrte durch den 3:2-Sieg der Anschluss an die Tabellenspitze.

Obwohl der Schiedsrichter bereits nach sechs Minuten auf Penalty gegen den Heimklub entschied, waren die Blauschwarzen nicht geschockt. Bereits sechs Minuten später glich Captain Patrice Baumann, ebenfalls per Penalty, aus. Rorschach spielte stark über die Aussen, jedoch fanden die Bälle zur Mitte meist keine Abnehmer. Als Rico Meister den eingewechselten Arbnor Morina bediente, zeigte der Neuzugang seine Qualitäten. Der Stürmer zog zur Mitte und zirkelte den Ball unhaltbar ins weite Eck.

Zittern in der letzten Viertelstunde

Nach der Pause passte erneut Rico Meister zur Mitte. Den Flachpass liess Anto Lovric täuschend durch, weshalb Oliver Baumann nur noch einzuschieben brauchte. Doch auch die Rheintaler setzten immer wieder Nadelstiche, einer davon führte zum 2:3-Anschlusstreffer. Die letzte Viertelstunde wogte das Spiel hin und her. Altstätten hatte nochmals sehr gute Gelegenheiten, den Ausgleich zu erzielen. Schlussendlich blieb es beim knappen Zittersieg für das Heimteam. (eke)