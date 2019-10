Die besten gemischten Curling-Teams spielen in St.Gallen – auch die Olympia-Silbermedaillengewinner Perret und Rios sind mit dabei Jenny Perret und Martin Rios, die Olympiazweiten im Curling-Mixed-Doppel, spielen ab Donnerstag in St.Gallen. Patricia Loher

Jenny Perret und Martin Rios wollen 2022 Olympiagold. (Bild: Alexandra Wey/Keystone)

Sie tauchten auf wie aus dem Nichts und waren plötzlich in aller Munde. Das Curlingteam Jenny Perret und Martin Rios sicherte sich im vergangenen Jahr in Südkorea Olympiasilber. Weil die beiden während ihrer Spiele laut diskutierten und zuweilen auch zünftig stritten, wurden sie bald einmal mit den Eheleuten Chifler aus der früheren TV-Sendung «Traumpaar» verglichen.

Die Glarnerin und der Berner, die einst auch privat ein Paar waren, wollen in Peking 2022 die olympische Goldmedaille gewinnen, die Vorbereitung hat längst begonnen. Ab Donnerstag bestreiten Perret/Rios einen Wettkampf auf dem Weg in Richtung China in St.Gallen.

Zum ersten Mal findet in der Curlinghalle Lerchenfeld ein Mixed-Doppel-Turnier der höchsten Serie World Tour statt. St.Gallen, vor zwei Jahren schon Austragungsort der Curling-EM, ist in Europa eine von zehn Stationen. Brigitte Brunner, die Ressortleiterin Curling der Eishalle Lerchenfeld, ist erstmals OK-Präsidentin eines Elite-Anlasses. Die Architektin aus Niederteufen sagt:

«Es ist unser Ziel, in St.Gallen mehr Eliteturniere zu organisieren, um unserem Nachwuchs Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und ihn dadurch weiterzubringen.»

Ein hoffnungsvolles Team, das im Lerchenfeld dabei sein wird, bilden Laura Engler und Marco Hefti. Die 20-jährige St.Gallerin und der 21-jährige Glarner gehören zu den vielversprechendsten Talenten in der Schweiz. Die beiden sehen ihre Zukunft allerdings weniger im Mixed-Doppel, das 2018 in Südkorea erstmals olympisch war. Engler/Hefti überbrücken als Mixed-Team die Zeit, bis sie in der Elite der Frauen und Männer an den Start gehen können.

Rupp/Wunderli das zweite starke Team

Ein inländischer Gradmesser für Perret/Rios sind in St.Gallen vor allem Daniela Rupp und Kevin Wunderli. Sie vertraten die Schweiz im vergangenen Frühling an der WM in Norwegen, wo sie aber bereits im Achtelfinal an Australien scheiterten.

OK-Präsidentin Brigitte Brunner. (Bild: PD)

Insgesamt nehmen in St.Gallen 24 Teams teil. Sie reisen aus Schweden, Schottland, Kanada, Deutschland, Frankreich, der Slowakei, Tschechien und Russland an. Die Schotten waren in Südkorea ebenfalls Olympiateilnehmer. Die Teams versprechen für das Turnier in St.Gallen also ein hohes Niveau. Die frühere Curlingspielerin Brigitte Brunner sagt, bei den gemischten Teams werde aggressiver und angriffiger gespielt als im normalen Curling. Zudem dauert eine Partie weniger lang. «Es herrscht jeweils viel Spannung auf dem Eis.» In St.Gallen wird unter den ersten acht Equipen ein Preisgeld von 8000 Franken aufgeteilt. Obwohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Unterkünfte selber bezahlen, war das OK doch auch auf die Unterstützung von Sponsoren und der Stadt St.Gallen angewiesen.

Im Mixed-Doppel hat sich die Schweiz in den vergangenen Jahren eine Vormachtstellung erarbeitet. Seit der Einführung der WM 2008 gewannen Schweizer Teams sieben von elf Titeln. Hinzu kommt der zweite Platz von Perret/Rios in Pyeongchang.