Klarer Derbysieg – Wil gewinnt gegen Winterthur mit 3:1 Im Heimspiel gegen den FC Winterthurer kehren die Wiler auf die Siegerstrasse zurück. Matchwinner Valon Fazliu steuerte zwei Tore bei und hätte sich beinahe mit einem Lupenreinen Hattrick ausgezeichnet.

Valon Fazliu steuerte zwei Tore bei. Bild: Gianluca Lombardi

Der Wiler Anhang musste sich lange gedulden, bis er endlich wieder einen Sieg bejubeln durfte. Doch an diesem wechselhaften Sommerabend sollte sich für die Wiler vieles zum Guten wenden. Mit einer souveränen Leistung bodigten die Wiler den FC Winterthur zum dritten Mal in dieser Saison. Nach einem 3:0 und einem 4:0 in der Hinrunde, war auch dieser Vergleich eine klare Angelegenheit.

Zwar konnten die Winterthur einen Treffer erzielen, der 3:1 Schlussstand war aber noch eine milde Strafe für den schwachen Auftritt der Eulachstädter. Der FC Wil war seinem Gegner von Beginn weg überlegen und spielte souverän auf. Nichts war zu sehen von den Fehlern, die man noch in Aarau gemacht hat. Belohnt wurden die Hausherren dafür bereits früh. Valon Fazliu wurde im Strafraum angespielt und liess auf engstem Raum seinen Gegenspieler aussteigen. Wumms – 1:0! Torhüter Raphael Spiegel war bei diesem Abschluss aus spitzem Winkel machtlos.

Mit dieser Führung im Rücken powerten die Wiler weiter. Das 2:0 lag in der Luft. Erneut war es Fazliu der zum Abschluss kam. Spiegel konnte seinen Flatterball aber gerade noch an die Latte lenken. Doch das 2:0 kam noch vor der Pause. Es war der starke Fazliu, der nach schöner Flanke Schmid einnetzte. Und Winterthur? Von den Eulachstädtern war wenig bis gar nichts zu sehen.

Jungspund sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause nahmen die Wiler dann ein wenig Tempo raus. Wohl auch um die Kräfte für die kommenden Aufgaben zu sparen. Winterthur nahm indes gleich vier Wechsel vor und fand nun ein wenig besser ins Spiel. Ein Makel hat das Ganze aber, denn viel mehr als ein Übergewicht an Ballbesitz wollte nicht rausschauen. Dafür standen die Wiler hinten zu souverän.

Kurz vor Ende dann aber ein Weckruf für den FC Wil. Die Winterthurer verkürzten auf 2:1, doch deren Hoffnung währte nicht lange. Der eingewechselte Alessandro Paunescu erhöhte wieder auf 3:1. Wäre er nur 100 Tage jünger, wäre er als jüngster Torschütze der Swiss Football League in die Geschichte eingegangen.

Am Ende gewannen die Wiler auch den dritten Vergleich in dieser Saison deutlich und verdient. Dieser Derbysieg dürfte für die geschundene Wiler Fussballseele Balsam sein. Bereits am Dienstag können die Wiler sich erneut mit einem Zürcher Verein messen. Dann warten die Grasshoppers im Letzigrund auf das Team von Ciriaco Sforza.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Winterthur 3:1 (2:0)

Bergholz, Wil: 300 Zuschauer – Schiedsrichter: Sven Wolfensberger

Tore: 14. Fazliu 1:0, 24. Fazliu 2:0, 86. Hamdiu 2:1, 87. Paunescu 3:1.

FC Wil 1900: Kostadinovic; Padula (52. Schäppi), Schmied, Muntwiler, Schmid; Ndau (63. Ismaili), Abedini; Krasniqi (78. Bosic), Fazliu, Von Moos (78. Duah), Silvio (78. Paunescu).

FC Winterthur: Spiegel; Isik (46. Hamdiu), Bühler (63. Kriz), Lekaj; Tranquilli, Pepsi, Doumbia, Schättin; da Silva (46. Ltaief), Sliskovic (46. Bdarney); Buess (46. Mahamid).

Bemerkungen: Wil ohne Kamberi (gesperrt), Brahimi, Rohner (beide verletzt), Traber, Tolino, Wörnhard und Celant (alle nicht Aufgebot). Winterthur ohne Arnold, Alves (beide gesperrt), Roth, Callà (beide verletzt), Liechti, Radice, Wild, von Niederhäusern und Milosavljevic (alle nicht im Aufgebot). – 19. Lattenschuss Fazliu.

Verwarnungen: 1. Muntwiler, 30. Padula, 36. Tranquilli.