Kein neues Wunder in Buochs Der SC Buochs kämpft leidenschaftlich, muss sich aber im 1/32-Final des Schweizer Cups den Grasshoppers mit 0:2 beugen. Der eher bescheidene Zuschauerauflauf trübt etwas die Freude über das Volksfest. Stephan Santschi

Der Buochser Christophe Lambert (am Ball) versucht, an Cédric Zesiger vorbeizuziehen. (Bild: Jakob Ineichen (Buochs, 19. August 2018)

In den Kabinengängen im oberen Stock der Haupttribüne hängen sie eingerahmt an den Wänden, die Erinnerungen an die grossen Buochser Auftritte im Schweizer Cup. Basel, St. Gallen, Servette, Wil, Aarau, Thun und die Young Boys gastierten in den letzten 20 Jahren allesamt im Buochser Seefeld. Gestern nun reihten sich die Grasshoppers in diese Cupgalerie ein, der SC Buochs bat im 1/32-Final nämlich zum nächsten Cupfest am Vierwaldstättersee – «auf dem schönsten Fussballplatz der Schweiz», wie sie selber sagen. 1600 Zuschauer bildeten eine stimmungsvolle und friedliche Kulisse, unter ihnen weilte auch der frühere FCL- und jetzige YB-Chefcoach Gerardo Seoane. Eine Zahl allerdings, die nicht alle glücklich machte, dazu später mehr.

Der SC Buochs, der 1999 St. Gallen und vor vier Jahren die Berner Young Boys sensationell aus dem Wettbewerb geworfen hatte, startete mit viel Zuversicht ins Spiel. Zwar war der in der Super League noch sieglose Tabellenletzte meist im Ballbesitz, wenn sich aber die Möglichkeit zum Gegenstoss bot, dann nutzten ihn die Nidwaldner. «Wir begannen sehr mutig», fand SCB-Trainer Selver Hodzic, «GC ist in der Offensive stark, doch wir wussten um ihre Schwächen im Umschaltspiel.» Einen Makel hatte der Auftritt jedoch: Lange gelang es der Mannschaft nicht, gute Chancen herauszuspielen – erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fand sich Augustin Tanushaj in vielversprechender Abschlussposition, verzog aber aus spitzem Winkel.

GC-Trainer Fink ist mit der Einstellung zufrieden

Zu diesem Zeitpunkt lag der Aussenseiter aus der 1. Liga mit 0:1 im Rückstand. Die Zürcher kamen in der 32. Minute für einmal zu einem schnellen Doppelpass im Strafraum, woraufhin Nedim Bajrami den Ball nur noch quer zum einschussbereiten Neuzuzug Aimery Pinga zu befördern brauchte. Hodzic reagierte in der Pause, brachte mit Luan Haxhimurati mehr Offensivqualität auf den Platz, ehe er kurz darauf den nächsten Rückschlag hinnehmen musste: Der Schuss von Petar Pusic wurde zwar geblockt, fiel Jeffren Suarez aber direkt vor die Füsse, welcher abgeklärt zum 2:0 für GC einschob (48.). In der Folge kontrollierten die Grasshoppers das Geschehen lange souverän, ehe sie in der Schlussphase den Gastgebern doch noch die eine oder andere gute Gelegenheit für den Anschlusstreffer zugestanden. «Wir waren sehr solidarisch, in den letzten 15 Minuten hätte ich aber Freude gehabt, wenn wir konsequenter gewesen wären und mit dem 3:0 das Spiel sauber entschieden hätten», befand GC-Sportchef Mathias Walther. Und Trainer Thorsten Fink hielt fest: «Ich bin zufrieden mit der Einstellung, Buochs ist als kämpferisch starkes Team bekannt, und der Rasen hier war nicht in einem Top-Zustand. Wir wussten aber, dass es für den Gegner schwierig wird, wenn wir unsere Leistung bringen. Dann wird es nicht so laufen wie damals gegen YB.»

Trotz der Niederlage und dem Ausscheiden aus dem Schweizer Cup durften die Nidwaldner stolz auf ihren Auftritt sein. Mittelfeldspieler Fabian Nickel, einer von drei Akteuren in der Stammelf, die schon gegen YB dabei gewesen waren, freute sich, dass «wir gut dagegengehalten haben. GC konnte sich bis zum Schluss nicht sicher sein, das war unser Ziel.» Trainer Hodzic haderte derweil mit den vergebenen Chancen, hatte für seine Mannen aber auch ein grosses Kompliment parat: «Sie haben mit grosser Leidenschaft gekämpft. Wenn sie das auch in der Meisterschaft machen, gewinnen wir jedes Spiel.»

Sicherheitskosten als grosse Belastung

Weniger euphorisch stimmte ihn der Zuschauerauflauf. «2000 habe ich mindestens erwartet. Wann sonst wollen die Leute kommen, wenn nicht gegen den Rekordmeister?», fragte Hodzic. Und Co-Präsident Heinz Fischer mutmasste: «Vielleicht war das Wetter für viele fast zu schön.» Ob trotzdem ein Gewinn herausschaut, müsse sich erst zeigen und hänge auch vom Kanton ab, dem man die hohen Sicherheitskosten von über 20 000 Franken gerne überlassen würde.