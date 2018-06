Der Kampf um die letzten Plätze im WM-Kader - wer muss in die Ferien?

Granit Xhaka trainiert wieder. Das ist die wichtigste Nachricht aus Villarreal und dem Schweizer Lager. Dort findet am Sonntag gegen Spanien das vorletzte WM-Testspiel statt, die Schweiz hätte sich keine kompliziertere Aufgabe aussuchen können. Es wartet einer der grossen Favoriten auf den Titel in Russland. Seit Julen Lopetegui im Sommer 2016 die Auswahl trainiert, die gespickt ist mit Weltklassespielern von Real, Barcelona oder Manchester City, ist sie in 18 Spielen unbesiegt. Zwar werden Sergio Ramos oder Isco nach ihrem Champions-League-Triumph mit Madrid nicht mittun, doch allein der Name Andrés

Iniesta – er wird im Estadio de la Cerámica sein letztes Länderspiel vor eigenem Anhang bestreiten – bürgt für das pure Fussballvergnügen.

Spanien?

Da war doch was. Richtig. 2010 in Südafrika, als die Schweizer an der WM dank Gelson Fernandes’ Tor die Iberer, den späteren Weltmeister, 1:0 besiegten. Und danach sang- und klanglos ausschieden.

Für Nationaltrainer Vladimir Petkovic ist es einerlei, was war. Nach der ersten Trainingswoche in Lugano will er den Test vielmehr als solchen nehmen, der er tatsächlich ist: ein Brasilien-Simulator-Spiel für den Ernstfall Brasilien in genau zwei Wochen am 17. Juni in Rostow am Don. Es geht ums Lernen von dem einen spielstarken, den Fussball zelebrierenden Gegner für den nächsten. So sagte der Coach vorausschauend: «Wir werden gegen Spanien gewiss in Schwierigkeiten kommen. Aber wir wollen auch unser Spiel zeigen und gut sein gegen diesen starken Widersacher.» Das Schweizer Spiel – ein Rätsel, wie es aussehen wird gegen Nationen solchen Kalibers. Im vergangenen Oktober, als mit Portugal ebenfalls ein stärker eingestufter Gegner gegenüberstand, funktionierte es überhaupt nicht. Vom Ballbesitzstil war nichts zu sehen, von der geforderten Dominanz schon gar nicht.

Petkovic könnte anstelle Xhakas – das Risiko seines Einsatzes dürfte auf Schweizer Seite viel zu gross sein – auf Denis Zakaria zurückgreifen; der Gladbacher wäre im Moment im zentralen Mittelfeld die nachvollziehbarste Variante. Ansonsten dürfte durchaus eine Formation beginnen, die man auch gegen Brasilien vermutet. Und auch wenn das Rencontre mit den Iberern Aufschlüsse liefern wird, wollte Xherdan Shaqiri nichts überhöhen: «Die WM ist dann nochmals etwas ganz anderes, der Druck viel, viel grösser.» (cbr)