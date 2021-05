Jubiläums-Schwingfest Appenzeller OK-Präsident über die Absage: «Ein Geisterschwingfest ist sinnlos» Dass das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest in Appenzell nach 2020 auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, war absehbar. Nun gibt es Probleme mit der Verschiebung. Sogar eine Absage ist gemäss OK-Präsident Reto Mock ein theoretisches Szenario.

Das Jubiläumsschwingfest in Appenzell soll im nächsten Jahr stattfinden. Eine Verschiebung ins Jahr 2024 lehnte der Verband ab. Urs Bucher

Das Eidgenössische Jubiläumsschwingfest (EJSF) wird nicht wie geplant am 5. September 2021 ausgetragen. Die nach wie vor fehlende Planungssicherheit für diesen Grossanlass, zu dem 20'000 Gäste erwartet werden, veranlasste die EJSF-Verantwortlichen zu diesem Schritt.

OK-Präsident Reto Mock Lorenz Reifler

Aus welchen Gründen wurde das Fest auch dieses Jahr abgesagt?

Reto Mock: Für uns ist klar: Ein Geisterschwingfest ohne Zuschauer ist für einen Jubiläumsanlass zum 125-jährigen Bestehen des Eidgenössischen Schwingerverbandes sinnlos. Ein Mindestmass an Zuschauern müssten schon möglich sein, damit das Fest in einem würdigen Rahmen stattfinden könnte. Das war in diesem Jahr schlicht nicht möglich.

Deshalb wollte das OK das Fest ins Jahr 2024 verschieben, auch weil dann kein anderer Eidgenössischer Anlass stattfindet. Dies wurde aber vom Eidgenössischen Schwingerverband (ESV) abgelehnt.

Die Enttäuschung über diesen Entscheid ist gross. Wir können ihn nicht nachvollziehen, denn es wäre für niemanden ein Nachteil entstanden. Im Vergleich zu allen wiederkehrenden Schwingfesten wie dem Eidgenössische oder dem Unspunnen-Schwinget ist das Jubiläumsfest etwas Einmaliges. Das 150-Jahr-Jubiläum findet erst 2045 statt. Da spielt es aus unserer Sicht keine Rolle, den Anlass nochmals um drei Jahre nach hinten zu verschieben.

Droht sogar eine definitive Absage des Festes?

Eine Absage ist zwar ein theoretisches Szenario. Aber für uns wäre das ein Unding, weil wir bereits 600'000 Franken investiert haben. Deshalb werden wir das Jubiläumsfest durchführen, auch wenn wir derzeit ein wenig konsterniert sind ob des Entscheids des ESV, dass wir den Anlass nicht 2024 durchführen dürfen. Dazu kommt, dass wir verbindliche Verträge mit Lieferanten haben. Da können wir nicht einfach aussteigen.

Wie geht es nun weiter mit der Suche nach einem Datum?

Wir sind mit Hochdruck dran. Das Problem ist, dass im nächsten Jahr neben dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln an jeden Sonntag, der in Frage käme, ein Kranzfest stattfindet. Egal, wie wir uns entscheiden, wir werden in Konkurrenz mit einem anderen Anlass sein. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Bis zu den Sommerferien rechnen wir mit einem Entscheid bezüglich des neuen Ausführungsdatums.