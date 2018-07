Die Schweiz im Achtelfinal: Jetzt – oder nie

Jetzt endlich ist er da, der Tag, an dem die Schweizer Geschichte schreiben können. Nach einer Nacht, in der sie vor Anspannung vermutlich kaum geschlafen haben, frühstücken sie heute in aller Ruhe, danach kümmern sich bis 10 Uhr die Physiotherapeuten um das Wohl der Spieler. Ab 10.30 Uhr gibt’s für alle einen kleinen Spaziergang der Newa entlang. Kurz nochmals den Kopf lüften, abschalten, durchatmen. Anschliessend ist Teamsitzung, Vladimir Petkovic gibt die letzten Anweisungen. Vier Stunden vor Spielbeginn, also um 12 Uhr, essen die Schweizer zu Mittag. Schliesslich bringt sie der Teambus um 14 Uhr in St. Petersburg ins Stadion – 120 Minuten später geht’s los. Weitere Aspekte, die wir vor dem WM-Achtelfinal beantworten:

Wie sehen eigentlich die Schweden die Partie gegen die Schweiz?

Trainer Janne Andersson: «Ich weiss nicht, ob uns andere Teams unterschätzen. Wir werden gegen die Schweiz jedenfalls gut aufgestellt sein und wissen, was wir tun müssen. Die Schweiz hat seit Sommer 2016 nur ein Spiel verloren. Ich weiss aber nicht, ob sie tatsächlich die Weltnummer sechs ist. Wenn wir die beste Leistung abrufen, können wir sie besiegen.» Und Captain Andreas Granqvist, der in jedem Moment Vater werden kann: «Wir haben mit Zlatan Ibrahimovic einen Topstar verloren. Aber wir haben uns emanzipiert, weiterentwickelt. Die Schweiz ist der Favorit, wir müssen alles abrufen.»

Wie verwundbar sind die Schweden?

Die Schweden sind eine klassische 4-4-2-Mannschaft. Sie sind gut organisiert, stehen kompakt und verteidigen solidarisch. Ihr Fokus gilt ganz klar der Defensive. Technisch sind sie den Schweizern wohl ebenbürtig. Innenverteidiger Victor Lindelöf (Manchester United) und Angreifer Emil Forsberg (Leipzig) sind mit je 25 Millionen Euro Marktwert die Stars. Das Spiel der Schweden hat aber einen Makel: Sie konzentrieren sich zu sehr auf das Zentrum, dort machen sie die Räume eng und stehen massiert. Und das ist genau die Chance der Schweizer, die über die Seiten kommen, mit Spielwitz das Geschehen auf die Flanken verlagern und dort die Schweden beschäftigen müssen. Ein Sonderauftrag für Xherdan Shaqiri also; weil Breel Embolo eher in die Mitte zieht, dürfte links Steven Zuber beginnen.

Warum sollte der Coup mit dem Viertelfinaleinzug gerade heute klappen?

Die Schweizer nehmen Spiel für Spiel. Zuerst Brasilien, dann Serbien, dann Costa Rica. Und nun sind die Schweden dran. «Was nachher kommt, interessiert mich nicht», sagt Yann Sommer. Die Turniererfahrung der Schweizer ist gross, allein Valon Behrami kommt heute zum zehnten Mal an einer WM zum Einsatz. Schon 2014 an der WM und 2016 an der EM spielte die Mehrheit des Teams zusammen – aber sie scheiterten eben auch zusammen in den Achtelfinals. Die Mannschaft eint die Enttäuschungen der vergangenen beiden Turniere. Vom 23-Mann-Kader, das in Brasilien an der WM teilnahm, sind heute noch 15 Spieler dabei. «Wenn nicht jetzt, wann dann?», fragt Blerim Dzemaili. «Wir sind nochmals reifer geworden», sagt Sommer, und noch wichtiger: «Wir haben keinen Achtelfinalfluch!»

Kann die Schweiz Stephan Lichtsteiner und Fabian Schär ersetzen?

Johan Djourou tut man manchmal Unrecht. Es wirkt zwar nicht immer elegant, was der Innenverteidiger anstellt. Doch so richtig schlecht hat er in wichtigen Partien selten gespielt. Für den 31-Jährigen spricht allein schon die Erfahrung, dass er Fabian Schär ersetzen kann, auch wenn ihm dessen Angriffsauslösung fehlt. Michael Lang ist natürlich nicht die Leaderfigur wie Lichtsteiner. Hinter dem Captain hat er lange auf seine Chance warten müssen. Nun ist sie da. Mit zwei Teileinsätzen ist Lang schon im WM-Turnier, er ist beflügelt von seinem Wechsel zu Gladbach, und er ist gut für Tore. Für beide, Djourou und Lang, gilt: Petkovic vertraut ihnen blind.

Welchem Schweizer kommt die wichtigste Rolle zu in diesem Spiel?

Jeder ist wichtig, inklusive Ersatzspieler. Und dennoch übernimmt Behrami den wichtigsten Part. Neben jener des Vorkämpfers ist es in jedem Spiel seine Bestimmung, bei Schweizer Ballbesitz zu antizipieren und erahnen, wo die Kugel verloren gehen könnte. Deshalb schaltet sich der Mittelfeldspieler im Prinzip nie in den Angriff ein. Heute ist das alles noch wichtiger – weil die Schweden eine schnelle Kontermannschaft sind. (cbr)