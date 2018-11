Jetzt kommt der Videobeweis auch in der Super League – das müssen Sie wissen

Der «Video Assistant Referee» (VAR) analysiert in einer Zentrale auf Bildschirmen die Entscheide des Schiedsrichters auf dem Feld und meldet sich bei diesem im Falle von Unsicherheiten in spielentscheidenden Situationen. Der Schiedsrichter kann sich die strittigen Situationen dann noch einmal auf einem Bildschirm am Spielfeldrand ansehen und gefällte Entscheide bei Bedarf rückgängig machen oder ändern. Im Jahr 2018 wurden VARs offiziell in die Fifa-Spielregeln eingeführt und kamen auch an der WM in Russland zum Einsatz.