INTERVIEW «Es ist mir eine grosse Ehre, das Traineramt bei einem Traditionsklub zu übernehmen»: Was Jeff Tomlinson über seinen neuen Job als Headcoach des EHC Kloten sagt Jeff Tomlinson, dessen sechsjährige Erfolgsära bei Rapperswil-Jona Anfang Mai endete, erhält bei Kloten einen Einjahresvertrag als Trainer der ersten Mannschaft. Der 51-jährige Kanadier soll mit dem Swiss-League-Klub das Gleiche schaffen, was er schon mit den St.Gallern erreicht hat: den Wiederaufstieg in die National League.

Jeff Tomlinson soll Kloten zurück in die höchste Schweizer Eishockeyliga führen. Bild: Alessandro Crinari / Keystone (Lugano, 24. Januar 2021)

Viele Beobachter rechneten mit einem Sabbatical von Ihnen. War der Reiz, wieder an der Bande zu stehen, einfach zu gross?

Jeff Tomlinson: Ich liebe das Coaching, es ist für mich mehr als ein Job. Gesundheitlich fühle ich mich sehr stark. Für mich war es nie ein Thema, eine Pause vom Eishockey zu machen. Umso mehr freue ich mich, dass ich weiter als Trainer in der Schweiz tätig sein kann. Ich hätte aber nicht jeden Job in der Schweiz angenommen. Entscheidend ist für mich immer, dass der Klub die gleichen Überzeugungen hat und dass er ambitioniert ist.

Inwiefern ist dies bei Kloten der Fall?

Bei Kloten passt einfach alles für mich. Der Verein hat grosse Ziele. CEO Pascal Signer und Sportchef «Fige» (Felix Hollenstein, Anm. d. Redaktion) haben mich überzeugt mit dem Weg, den sie mit Kloten einschlagen wollen. Mit ihnen, dem Staff und den Spielern, darunter einige, mit denen ich bereits zusammengearbeitet habe, hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl. Für mich ist es eine grosse Ehre, dass ich bei einem solchen Traditionsklub das Coachingamt übernehmen und damit in die Fussstapfen von grossen Trainerfiguren wie Wladimir Jursinow oder Alpo Suhonen treten darf.

Hand aufs Herz: Hätten Sie nach dem Aufstieg 2018 mit Rapperswil-Jona in Kloten gedacht, dass Sie jemals das gegnerische Team trainieren würden?

Nein, damit hätte ich nie gerechnet. Rückblickend muss ich sagen: Die Atmosphäre in der ausverkauften Swiss-Arena war unglaublich. Ich erinnere mich gerne an diesen Moment zurück. Nun hoffe ich, dass ich an diesem Ort schöne Geschichten für Kloten schreiben darf.

Sie haben betont, dass Sie als Trainer Aufbauarbeit leisten möchten. Kloten will so schnell wie möglich aufsteigen. Weshalb passt das für Sie dennoch?

Ich bin mir bewusst, dass viele Personen hohe Erwartungen an uns haben. Der EHC Kloten gehört in die National League, bringt er doch als Verein mit treuer Anhängerschaft alle Voraussetzungen mit. Doch ich bin kein Freund der grossen Worte – mir ist der Prozess, der Weg mit kleinen, aber stetigen Schritten zu einem ambitionierten Ziel viel wichtiger. Aufbauarbeit beginnt für mich damit, sich kennenzulernen, um eine gemeinsame Basis zu schaffen. Erst danach geht es darum, eine Winnermentalität zu schaffen, ein System zu implementieren. Wenn wir unseren Job aber machen und harte Arbeit leisten, dann werden die Ergebnisse kommen.