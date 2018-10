Infos für Läuferinnen und Läufer Die wichtigsten Informationen für den Marathon, den Zeitmess-Chip, das Finisher-Geschenk und weiteres finden Sie hier.

Der Maratholino in Luzern und Horw ist für alle Kinder kostenlos.

Maratholino

Die Maratholino-Kinderrennen starten vor dem Verkehrshaus ab 9.30 Uhr und in Horw Zentrum ab 12 Uhr: Das Startgeld wird vom Presenting Partner Coop offeriert. Somit ist die Teilnahme für alle Kinder mit Jahrgang 2012, 2013 und 2014 kostenlos! Anmeldungen sind bis spätestens eine Stunde vor dem Rennen an der Startnummernausgabe im Verkehrshaus oder in Horw möglich. Alle Details zum Maratholino-Kinderrennen unter www.maratholino.ch.

Zeitmess-Chip

Der Datachip zur Erfassung der persönlichen Laufzeit ist direkt in der Startnummer integriert und muss nicht retourniert werden. Die Zeitmessung beginnt erst beim Überqueren der Zeitmessmatte (Nettozeit).

Diplom

Die persönliche Urkunde steht allen Finishern nach dem Lauf auf swisscitymarathon.ch zur Verfügung. Dazu sind auf der Homepage am Sonntag ab 16 Uhr alle Resultate abrufbar.

Finisher-Geschenk

Alle Marathon-, Duo- und Halbmarathon-Finisher erhalten im Zielgelände des Verkehrshauses ihr Finisher-Geschenk am Stand von ASICS gegen Abgabe des entsprechenden Bons, welcher an der Startnummer angeheftet ist. Die Finisher des 10-km-Laufes erhalten ihr Geschenk direkt beim Zieleinlauf.

Garderoben Würzenbach

Den Frauen wird eine eigene Garderobe und Duschmöglichkeit angeboten. Diese befinden sich im Sportcenter Smash. Die Herrengarderoben befinden sich wie bisher im Schulhaus Würzenbach. Beide Garderoben sind gemütlich zu Fuss erreichbar. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 10 km stehen Umkleidekabinen in der Horwerhalle in Horw zur Verfügung. Taschen, die dort bis eine Stunde vor dem Start mit dem Talon an der Startnummer abgegeben werden, werden zu den Garderoben im Ziel (Damen: Sportcenter Smash; Herren: Schulhaus Würzenbach) transportiert. Im Sportcenter Smash und im Würzenbach gibt es Wertsachendepots. Das Fundbüro befindet sich beim Wertsachendepot.

Toiletten

Toiletten befinden sich im Start-Ziel-Gelände (beim Verkehrshaus), bei den Garderoben, den Verpflegungsposten, den Sanitätsposten und den Festplätzen.