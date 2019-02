In flagranti erwischt – Video zeigt österreichischen Langläufer beim Blut-Doping

Kommentar

Langläufer wegen Dopings verhaftet: Täterschutz muss endlich aufhören

Am Rand der nordischen WM in Seefeld und bei einer weiteren Razzia in Deutschland sind im Zusammenhang mit möglichen Dopingverstössen neun Personen, unter ihnen fünf Langläufer, festgenommen worden. Wer betrügt, gehört genannt und bestraft.