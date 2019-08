Im Höhenflug gekommen, im Sägemehl gelandet: Giger und Orlik am Eidgenössischen nur im Scheitern königlich Die mit grossen Hoffnungen gestarteten Mitfavoriten Samuel Giger und Armon Orlik verpassen den Schwingerkönigstitel. Es wird nicht die letzte Chance gewesen sein. Ives Bruggmann, Zug

Armon Orlik (vorne) stellte im sechsten Gang gegen Christian Stucki (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza)

Bereits im dritten Gang musste Samuel Giger seine Königsträume begraben. Nicht nur für ihn, auch für seine Betreuer war das frühe Scheitern eine Überraschung, mit der sie zuerst fertig werden mussten. Simon Schild, Vertrauensperson und Clubtrainer von Giger, und Manuel Strupler, Technischer Leiter der Thurgauer Schwinger, fragten sich auch, ob sie etwas falsch gemacht hätten. Doch nach dem Fest gaben sie sich versöhnlich, Giger seinerseits erreichte doch noch einen Spitzenplatz. «Er hat gezeigt, dass er es kann», sagte Schild. «Jetzt kommen natürlich alle und wissen, wie es besser geht.» Aber gefehlt habe am Ende wenig.

Entscheidend für das frühe Scheitern war wohl der Auftakt ins Fest. Im ersten Gang am Samstag unterlag Giger dem taktisch hervorragend eingestellten Nordwestschweizer Nick Alpiger. Zuerst fand er gegen ihn kein Rezept, dann liess er sich erwischen. Damit hatte Giger nicht gerechnet. «Mit solchen Situationen muss er lernen umzugehen», sagte Schild. In der Tat hätte Giger trotz dieser Niederlage das Fest noch gewinnen können. Doch der Druck und die Unsicherheit wuchsen. Im dritten Gang beging Giger einen leichtsinnigen Fehler gegen René Suppiger und lief prompt in einen Konter. Der 21-jährige Thurgauer zog an, stellte den Gegner während des Zugs jedoch nochmals kurz hin und wurde dafür bestraft. «Ein Fehler, der ihm sonst nie passiert, und ein Zeichen, dass er wohl immer noch verunsichert war von der Auftaktniederlage», sagte Strupler.

An Talent und Aufwand fehlt es nicht

Mit fünf Siegen aus den restlichen fünf Kämpfen arbeitete Giger sich in der Rangliste noch bis auf Platz vier vor. Der Mann aus Ottoberg, der nur die höchsten Ziele hat, deutete sein zweifellos grosses Potenzial in Zug erneut an. «Ich bin sicher, er wird mehr daraus lernen, als dass ihn der schwierige Beginn verunsichern wird», so Schild. Es liegt nun an Giger, die richtigen Schlüsse aus dem Eidgenössischen Fest zu ziehen. Denn eines ist sicher: Vom Talent und den Voraussetzungen her bringt der 1,94 m grosse und 114 kg schwere Modellathlet alles mit.

Er ist wohl der Einzige, der den aktuellen Schwingerkönig Christian Stucki mit einem Kurzzug auf den Rücken legen kann. Das hat er auf der Schwägalp vor einem Jahr bewiesen. Ob Giger seine Herangehensweise ändern will, wissen sowohl Schild als auch Strupler nicht. «Er hat auf jeden Fall sehr hart gearbeitet in der Vorbereitung. Das hat er gezeigt», so der abtretende Technische Leiter Strupler. «Samuel bestimmt, ob er Anpassungen vornehmen will», ergänzte Schild. Die beiden Schlussgangteilnehmer Joel Wicki und Christian Stucki verbrachten in diesem Jahr mehrere Wochen bei der Spitzensportförderung der Armee in Magglingen. Ein Angebot, das Giger bisher nicht in Anspruch nimmt.

Bei Orlik lief lange alles nach Plan

Orlik verpasste im Gegensatz zum Fest in Estavayer den Schlussgang und wusste nach dem gestellten siebten Gang, dass er den angestrebten Königstitel nicht mehr erreichen kann. Nach fünf Durchgängen lag er noch mit ebenso vielen Siegen an der Ranglistenspitze. Doch dann folgten zwei Unentschieden, eines gegen den späteren Schwingerkönig Stucki. Etwas überraschend gelang ihm gegen den Innerschweizer Sven Schurtenberger im zweitletzten Gang kein Sieg. Und somit blieb es bei der Regel, dass ein Schlussgangverlierer des Eidgenössischen Schwingfests noch nie Schwingerkönig wurde. Es liegt an Orlik, diese These in Zukunft zu widerlegen. An mangelnder Professionalität liegt der verpasste Erfolg sicher nicht. Der 24-jährige Bündner gilt als einer der härtesten Arbeiter unter den Schwingern überhaupt. Doch Orlik ist eben auch ein Kopfmensch, der sich viele Gedanken macht. Passiert etwas Unvorhergesehenes, steht er im Ruf, sich aus dem Konzept bringen zu lassen. Das ist ihm zwar in Zug nicht passiert, denn bis im siebten Gang lief alles nach Plan.

An Giger und Orlik liegt es nun, aus den Erfahrungen rund um das Eidgenössische in Zug zu lernen. Denn: Beide werden noch genügend Möglichkeiten erhalten, es besser zu machen.