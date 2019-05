Hooligan-Datenbank umfasst 1592 Personen

Personen, die sich rund um Sportveranstaltungen im In- und Ausland gewalttätig verhalten haben, werden seit dem Jahr 2007 in der Hooligan-Datenbank Hoogan erfasst. Die Einträge bewegen sich in den letzten drei Jahren auf einem konstanten Niveau.