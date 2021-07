Ein umworbener Topstürmer, vier Schweizer und ein Impfzentrum in der Heimat: Borussia Dortmund spielt in St.Gallen und macht Schlagzeilen

Borussia Dortmund absolviert ab Freitag sein Trainingslager in Bad Ragaz unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Testspiel in St.Gallen gegen Athletic Bilbao findet aber vor Publikum statt. In der Heimat rüstet der Klub derweil den Signal Iduna Park in ein Impfzentrum um.