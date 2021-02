Handball «Wir brachten uns immer wieder in Schwierigkeiten»: Wie St.Otmar den BSV Bern dominiert, aber doch bis zum Schluss zittern muss St.Otmar zittert sich in der NLA der Handballer zum 29:26-Sieg gegen den BSV Bern.

Tobias Wetzel steuert zum knappen Sieg zwei Tore bei. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 14. Februar 2021)

Obwohl der BSV Bern gegen St.Otmar nur ein einziges Mal in der 22. Minute mit dem 24:23 in Führung lag, waren die Berner ein hartnäckiger Gegner.

Das Heimteam war über die gesamte Spielzeit wohl mehrheitlich spielbestimmend und verschaffte sich auch fünf Mal einen Dreitorevorsprung, doch es mangelte an der Abgeklärtheit und Souveränität, um das Geschehen schon frühzeitig in ruhigere Bahnen lenken zu können.

So blieb die Partie über die gesamten 60 Minuten hektisch und vor allem auch spannend. «Wir begingen immer wieder Fehler, die so eigentlich nicht hätten sein dürfen. Damit brachten wir uns immer wieder in Schwierigkeiten», stellte Filip Maros fest.

Verantwortung übernommen

Der Rückraumspieler hatte in entscheidenden Phasen immer wieder Verantwortung übernommen. Seine fünf Tore aus fünf Abschlüssen verschafften seinem Team jeweils wieder etwas Luft, wenn die Berner den Anschlusstreffer oder sogar den Ausgleich erzielt hatten. Maros sagte:

«Nach meiner Covid-Erkrankung fühle ich mich wieder voll und ganz im Saft, sodass ich es mir auch zutraute, für unser Team Verantwortung zu übernehmen.»

Ein anderer St.Galler Spieler, der viel Verantwortung übernahm, war Aurel Bringolf. Der Nationaltorhüter zeigte mit seinen 15 erfolgreichen Interventionen einmal mehr eine sehr gute Leistung – dies von der ersten bis zur letzten Minute der Partie. «Es war meinerseits sicherlich eine sehr solide Leistung. Ich stelle an mich aber auch den Anspruch, solche Leistungen zu erbringen», so der Goalie.

Konnten die Aktionen des St.Galler Torhüters höheren Ansprüchen genügen, so tat es das Leistungsvermögen des Teams als Ganzem nur bedingt. «Wir sind froh, dass es zu den zwei Punkten gereicht hat, aber eine Glanzleistung haben wir gegen den BSV Bern nicht gezeigt», meinte Bringolf, der auch noch anfügte, dass der Erfolg eigentlich hätte deutlicher ausfallen müssen.

Kämpferische Berner

Doch dagegen wehrte sich ein kämpferischer und motivierter Gegner. Die Berner packten defensiv kräftig zu und zeigten in der Offensive ein druckvolles Spiel, das die Gastgeber forderte.

Nicht selten kamen die Gäste zu eher einfachen Toren nach Einzelleistungen. St.Otmar dagegen musste für seine Treffer mehr Aufwand betreiben, wobei dies auch dem Spielstil der St.Galler geschuldet ist. Dieser ist extrem auf seinen Spielgestalter Andrija Pendic ausgerichtet.

Der Topskorer ist Gestalter, Lenker, Denker und Torproduzent in Personalunion. Diese Fähigkeiten sind für die St.Galler wertvoll und unverzichtbar. Ab und zu – und dies gerade gegen Mannschaften wie der BSV Bern – wäre aber ein etwas schnelleres Angriffsspiel auch eine gute Alternative.

Dies gilt insbesondere beim Umschalten von der Defensive in die Offensive mit einer zweiten Angriffswelle oder dem vermehrten Einbezug der Flügelspieler. Diese zeigten sich nämlich gegen den BSV Bern treffsicher und konnten alle herausgespielten Möglichkeiten zu Toren nutzen.

St.Otmars Rares Jurca (hinten). Michel Canonica

Am Donnerstag gegen GC Amicitia

Damit konnte die leistungsmässige Breite im Team trotz des Fehlens von drei Stammspielern bewiesen werden. Eine ausgeglichene Mannschaftsleistung wird schon am kommenden Donnerstag gegen GC Amicitia wieder gefordert sein, um den vierten Tabellenrang verteidigen zu können. Auch gegen die Zürcher – obwohl Zweitletzte – ist für St.Otmar eine anspruchsvolle Aufgabe anstehend. Das muss nicht unbedingt wieder ein Hin- und Herspiel sein, wie es dies gegen den BSV Bern war.