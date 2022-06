Rhythmische Gymnastik Heimspiel für die Andwiler Titelverteidigerin Chiara Dotzauer an den Schweizer Meisterschaften im Athletik-Zentrum Am Samstag und am Sonntag finden im Athletik-Zentrum die Schweizer Meisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik statt – mit einer lokalen Favoritin.

Chiara Dotzauer von der RG Teufen ist amtierende Schweizer Meisterin in der höchsten Kategorie P6. Bild: STV/Stephan Boegli

Am Samstag und am Sonntag werden im Athletik-Zentrum in neun Kategorien die nationalen Einzel- und Gruppentitel vergeben. Dieses Jahr können die Athletinnen ihre Übungen wieder vor Publikum zeigen, nachdem sie das letzte Jahr vor leeren Rängen turnen mussten.

Unter ihnen die 16-jährige Chiara Dotzauer aus Andwil. Sie ist amtierende Schweizer Meisterin in der höchsten Kategorie P6. Ihr Ziel ist es, den Titel im Mehrkampf mit den Handgeräten Ball, Band, Reif und Keulen zu verteidigen. Bereits wurde die talentierte Gymnastin der RG Teufen aufgrund ihrer Leistungen in der laufenden Saison für die EM von Mitte Juni in Tel Aviv selektioniert. Dotzauer wird versuchen an den Schweizer Meisterschaften Akzente zu setzen und den Wettkampf als Vorbereitung für die EM zu nutzen. Sie beginnt ihren Wettkampf am Samstag im ersten Block ab 9.30 Uhr mit Keulen – gleichzeitig mit ihrer Mitstreiterin Livia Maria Chiariello von der RG Länggasse, die ebenfalls für die EM in Israel selektioniert wurde.

Chiara Dotzauer zeigt Gymnastik auf höchstem Niveau. Bild: STV/Stephan Boegli

Medaillenanwärterinnen des Leistungszentrums

Mit Shania Hutter (Kategorie P2), Elisiana Nikaj und Ana Zeller (P3), Florentine Bentz und Lhadon Tsensatsang (P4) sowie Leni Leufen und Lea Schefer (P5) konnten sich sieben weitere Kadergymnastinnen vom Regionalen Leistungszentrum (RLZ) RG Ost St.Gallen für die Schweizer Meisterschaften qualifizieren. Für den Mehrkampf haben sie je nach Kategorie drei oder vier Übungen mit Band, Ball, Reif und Keulen beziehungsweise ohne Handgerät zu zeigen.

Spannung in den Gerätefinals am Sonntag

Zudem finden am Samstagnachmittag die Gruppenwettkämpfe der Juniorinnen G3 mit Ball und Seniorinnen G4 mit Reif in zwei Durchgängen statt. Die Siegerehrung aller Kategorien erfolgt um 20.10 Uhr.

Chiara Dotzauer mit Keulen. Bild: PD

Am Sonntag versprechen die Gerätefinals der besten acht Gymnastinnen aus den Juniorinnen-Kategorien sowie der Elitekategorie P6 Leistungen auf höchstem Niveau. Am Nachmittag werden die Gruppenwettkämpfe der Jugend G1 ohne Handgerät und G2 mit Reif ausgetragen. Die Schweizer Meisterschaften der Rhythmischen Gymnastik werden um 17.15 Uhr mit der Siegerehrung abgeschlossen. In der höchsten Juniorinnen-Kategorie P5 sind mit Lauren Grüniger, RG Glarnerland, Siegerin im Vorjahr, Norah Demierre, FSG Lucens, sowie Sophia Carlotta Chiariello, RG Länggasse, weitere für die EM in Israel selektionierte Gymnastinnen am Start.

Hinweis

Rhythmische Gymnastik. Schweizer Meisterschaften. Samstag und Sonntag ab 9.30 Uhr im Athletik-Zentrum, St.Gallen.