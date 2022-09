Heimsieg Länger gelitten als nötig: St. Otmar macht sich gegen Wacker Thun das Leben selber schwer St. Otmar reagiert auf die beiden Startniederlagen und kommt mit dem 26:25 gegen Wacker Thun zum ersten Saisonsieg. Die St.Galler lagen langezeit zurück – und machten es am Ende unnötig spannend.

Ariel Pietrasik war mit zehn Treffern bester St. Galler Torschütze. Bild: Reto Martin

Eigentlich waren St.Otmars NLA-Handballer gestern vor rund 1000 Zuschauern in der Sporthalle Kreuzbleiche das reifere und bessere Team. Doch es dauerte bis zur letzten Sekunde, ehe sie durchatmen konnten und das 26:25 gegen Wacker Thun Tatsache war. Die Berner Oberländer hatten in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff und führten mit bis zu sechs Toren (5:11 in der 18. Minute).

Doppeltes Aufatmen zum Schluss

Im zweiten Spielabschnitt dauerte es bis zur 40. Minute, ehe die St.Galler endlich zum Ausgleich (19:19) kamen. Sie gerieten danach nie mehr in Rückstand, doch mussten sie ihrem quirligen Gegner noch sechsmal den Gleichstand zugestehen. Die Erlösung war dann in der letzten Minute eine zweifache. 29 Sekunden vor Schluss traf Antonio Juric («Ich hatte aus dem Pfadispiel noch etwas gut zu machen.») aus der Kreisposition zum 26:25 und drei Sekunden vor dem Ende wehrte der St.Galler Torhüter Marian Zernovic mit seiner 13. erfolgreichen Abwehraktion den Wurf von Max Dannemeyer ab.

Der Slowake, der zum besten Spieler seines Teams auserkoren wurde, konnte in seinem dritten Spiel für St.Otmar erstmals seine Qualitäten voll einbringen. «Ja – ich bin natürlich zufrieden, dass ich mit meiner Leistung einen wichtigen Teil betragen konnte. Das Ganze war aber wirklich eine Teamleistung», wollte er festgehalten haben.

«Defensivverhalten war Grundstein zum Sieg»

Damit sprach Zernovic an, dass die Verteidigungsarbeit im Vergleich zu den ersten beiden Partien besser und vor allem kompakter ausgefallen war. Dieser Meinung schloss sich Sadok Ben Romdhane an. «Unser Defensivverhalten war der Grundstein zum Sieg. Es war aber alles andere als einfach, dem Druck des Gegners standzuhalten. Schliesslich waren es aber Kleinigkeiten, die für uns sprachen», meinte der von Schaffhausen zu den St.Gallern gestossene Linkshänder. Mit seinen fünf Toren vermochte er sich schon gut ins Offensivgeschehen einzubringen.

Schlüsselmomente nicht für Vorentscheidung genutzt

Doch entgangen war dem 20-Jährigen nicht, dass sein Team in Schlüsselsituationen immer wieder nicht genügte – und die mögliche Vorentscheidung mehrmals verpasste. «Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht», hielt der sportliche Leiter Andy Dittert fest. Fehler und Unzulänglichkeiten waren zu hoch. Es wurden aufgelegte Möglichkeiten bei Gegenstössen nicht genutzt. Zwei Penaltys konnten nicht verwertet werden – Erklärungen für eine Niederlage hätte es also gegeben.

Doch, anders als nach den Eintoreniederlagen gegen Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur brauchte es diese nicht. Gelingt es St. Otmar aber im weiteren Meisterschaftsverlauf diese Mängel auszumerzen oder mindestens zu reduzieren, so ist das Saisonziel mit einer gesicherten Playoff-Qualifikation ein realistisches.

St. Otmar – Wacker Thun 26:25(13:16)

Kreuzbleiche– 970 Zuschauer – Sr. Abalo/Maurer.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar und 2-mal 2 Minuten gegen Thun. St. Otmar: Zernovic (13 Paraden)/Peraciz(2); Pendic (5/2), Lakicevic, Geisser (1), Ben Romdhane (5), Haas, Pietrasik (10/2), Kaiser (3), Gangl, Juric (2), Schneider, Kürsteiner, Rojnica, Onamade.

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 2:3. St. Otmar ohne Jurilj.