Trainerwechsel Zunächst an die Weltmeisterschaft, dann zum HC Thurgau: Der Schwede Markus Åkerblom folgt im Sommer auf Stephan Mair Der Schwede Markus Åkerblom wird Trainer des HC Thurgau und somit Nachfolger von Stephan Mair. Der 52-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag und stösst im Juni zur Mannschaft.

Ein Schwede übernimmt. Soviel war im HCT-Vereinsumfeld bereits im Vorfeld ein offenes Geheimnis – die Personalie war allerdings unklar. Nun bestätigt der Verein die Recherche dieser Zeitung: Der Schwede Markus Åkerblom wird ab der Saison 2022/23 Trainer des HC Thurgau. Åkerblom unterschreibt einen Einjahresvertrag und wird im Juni zum HCT stossen, um Spieler und Staff kennenzulernen und das Sommertraining des HC Thurgau zu verfolgen.

Bild: pd

Als Spieler und Trainer in Schweden tätig

Markus Åkerblom, in seiner Aktivzeit bei Leksands IF und mehrere Jahre in der Nationalmannschaft Schwedens im Einsatz, ist seit 2006 als Headcoach tätig. Nach einigen Spielzeiten bei IF Björklaven, Leksandsd IF und Tigsryds AIF in der zweithöchsten schwedischen Spielklasse wechselte Åkerblom 2018 zum schwedischen Verband.

Dort war er zuerst als Headcoach der U17 und seit 2019 als Assistenztrainer der schwedischen A-Nationalmannschaft tätig. Zuletzt war er mit der schwedischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Peking im Einsatz und wird im Mai auch die Weltmeisterschaft noch mitmachen.

Åkerblom will sich dem Spielsystem anpassen

«Mit Markus Åkerblom konnten wir einen erfahrenen Coach gewinnen, der sich nun ausserhalb von Schweden beweisen will», lässt sich Urban Leimbacher, CEO und Sportchef des HC Thurgau, in der Medienmitteilung zitieren:

«Uns war wichtig einen Trainer zu finden, der den bisherigen Spielstil weiterverfolgen, aber auch weiterentwickeln kann.»

Stephan Mair, bisheriger HCT-Headcoach Bild: Freshfocus

Markus Åkerblom selbst erklärt: «Meiner Meinung nach, muss sich ein Coach auch an das Spielsystem eines Clubs anpassen.» Ihm gefalle die Spielweise des HC Thurgau und er möchte diese weiterentwickeln. Defensiv stark, offensiv strukturiert – und mit Puckkontrolle.

Markus Åkerblom wird beim HC Thurgau in grosse Fussstapfen treten. Sein Vorgänger, Stephan Mair, verlässt den Verein nach sechs erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch. Mair, der bereits in seine Südtiroler Heimat umgezogen ist, wird sich am Donnerstagabend im Rahmen des Saison-Abschlussfests beim HCT verabschieden. (pd/ok)