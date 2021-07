Swiss League Saisonauftakt in Winterthur: Der Spielplan des HC Thurgau steht - und ist ziemlich aussergewöhnlich Die Eishockeysaison 2021/22 eröffnet der HC Thurgau auswärts gegen den EHC Winterthur. Bis zum Meisterschaftsstart am 9. September absolvieren die Ostschweizer sieben Testspiele – das erste schon in drei Wochen.

Patrick Spannring ist Thurgaus bester verbliebener Torschütze aus der vergangenen Saison. Mario Gaccioli (Weinfelden, 19. März 2021)

Die Temperaturen dieser Woche gaben einen Vorgeschmack auf den Eishockey-Herbst, der sich anbahnt. Noch befinden sich die Spieler des HC Thurgau mitten in ihren zweiwöchigen Sommerferien. Doch spätestens wenn sie am Montag, 2. August, aufs Eis zurückkehren, haben sie die Meisterschaft 2021/22 im Fokus. Die wird in der Swiss League mit lediglich elf Teams gespielt, nachdem der HC Ajoie in die National League aufgestiegen ist und es weder einen Absteiger aus der höchsten Liga noch einen Aufsteiger aus der MySports League gab.

Auch in der Elferliga halten die Klubs am Pre-Playoff fest, das vergangene Saison erstmals zum Modus gehörte. Nur für den Elft- und Letztplatzierten ist die Meisterschaft nach 55 Qualifikationsrunden beendet. Die ersten sechs Mannschaften werden direkt für die Viertelfinals qualifiziert sein, die Teams auf den Rängen sieben bis zehn machen die zwei weiteren Viertelfinalisten unter sich aus. Absteiger wird es auch 2022 keinen geben.

Wegen ungerader Anzahl Teams: Dreimal auswärts aber nur zweimal daheim

Wegen der ungeraden Anzahl Teilnehmer kommt es im Spielplan zu Ungleichheiten. Jeder Klub spielt fünfmal gegen jeden seiner Konkurrenten. Von den geografisch weit entfernten Gegnern muss der HC Thurgau nur gegen Sierre dreimal auswärts antreten. Drei Auswärtsspiele bestreitet er zudem gegen Kloten, Olten, Langenthal und Winterthur. Die restlichen Kontrahenten (La Chaux-de-Fonds, Visp, GCK Lions, EVZ Academy, Ticino Rockets) empfängt der HCT dreimal zu Hause.

Das Auftaktspiel bestreitet die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler am Freitag, 10. September, auswärts gegen Winterthur. Tags darauf folgt das Heimspiel gegen die EVZ Academy. Aussergewöhnlich: Die ersten zwei Samstag-Heimspiele der neuen Saison trägt der HCT um 20.00 Uhr aus und nicht um 17.30 Uhr. Thurgaus 25 Heimspiele sind auf folgende Wochentage verteilt: Dienstag (10), Donnerstag (1), Freitag (5), Samstag (3) und Sonntag (6). Die 25 Auswärtsspiele sind da weit besser verteilt: Dienstag (5), Mittwoch (1), Donnerstag (3), Freitag (5), Samstag (5), Sonntag (6). Als Vorbereitung absolviert der HCT sieben Testspiele, das erste am Freitag, 6. August, zu Hause gegen den unterklassigen EHC Basel von Trainer Christian Weber.

Nur ein Testspiel ausserhalb des Thurgaus

Testspiele

Freitag, 6. August, 20.00 Uhr: Thurgau – Basel (MSL)

Freitag, 13. August, 20.00 Uhr: Thurgau – Dornbirn (ICE/AUT)

Dienstag, 17. August, 20.00 Uhr: Thurgau – GCK Lions

Freitag, 20. August, 19.30 Uhr: Olten – Thurgau

Freitag, 27. August, 16.00 Uhr: Rapperswil-Jona – Thurgau in Kreuzlingen (Bodensee Cup)

Samstag, 28. August, Zeit offen: Schwenningen (GER)/Langnau – Thurgau in Kreuzlingen (Bodensee Cup)

Freitag, 3. September, 19.00 Uhr: Thurgau - La Chaux-de-Fonds (anschliessend Saisoneröffnungsfest)



Swiss-League-Saisonstart

Donnerstag, 9. September

19.45 La Chaux-de-Fonds – Kloten

Freitag, 10. September

18.00 Ticino Rockets – Sierre

19.45 EVZ Academy – Olten

20.00 GCK Lions – Langenthal

20.00 Winterthur – Thurgau



Samstag, 11. September

17.30 Olten – Ticino Rockets

17.45 Visp – Winterthur

18.00 Sierre – GCK Lions

19.46 Langenthal – La Chaux-de-Fonds

20.00 Thurgau – EVZ Academy



Den kompletten Spielplan 2021/22 des HC Thurgau gibt's hier.