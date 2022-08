Swiss League HC Thurgau gewinnt auch mit Zaetta im Tor Das dritte Testspiel im Hinblick auf die Saison 2022/23 entscheidet der HC Thurgau zu seinen Gunsten. Beim 6:2 zu Hause gegen den SC Langenthal fällt vor allem die momentane Schwäche des Gegners aber auch der Teameffort der Ostschweizer sowie die individuelle Klasse in der Mannschaft von Trainer Markus Åkerblom auf.

Goalie Gianluca Zaetta (noch in der Ausrüstung seines früheren Arbeitgebers SCL Tigers) kam nach elf Monaten ohne Spielpraxis wieder einmal zu einem Einsatz. Im Testspiel gegen Langenthal hielt der Nothelfer des HC Thurgau solide. Bild: Mario Gaccioli

Beim 6:2-Heimsieg am Dienstag gegen Langenthal testete der HC Thurgau erstmals Goalie-Nothelfer Gianluca Zaetta. Der 22-jährige schweizerisch-italienische Doppelbürger, der vorübergehend den verletzten Luis Janett ersetzt, verbrachte insgesamt einen ruhigen Abend. Dennoch konnte er sich nach einer Verletzungsphase und elf Monaten ohne Spielpraxis mehrmals auszeichnen.

Thurgaus zweiter Sieg im dritten Testspiel - ein komfortabler dazu - ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Der SC Langenthal, vergangene Saison noch hartnäckiger Playoff-Viertelfinalgegner der Ostschweizer, ist in dieser Zusammensetzung und ohne Ausländer nur noch ein Schatten seiner selbst, verglichen mit den besten Tagen der Oberaargauer.

Treffer von Elo und Döpfner sind eine Augenweide

Die Thurgauer verdienten sich den Erfolg mit viel Einsatz und Teamarbeit, aber auch mit individueller Klasse. Vor allem Eero Elos Treffer zum 3:2 (31.), ein Kabinettstück inklusive Dribbling und Hocheckschuss, sowie Andreas Döpfners 4:2 (32.) waren herrlich anzuschauen. Der Doppelschlag leitete Thurgaus beste Phase ein, in der auch der 19-jährige Jan Meier zu einer Grosschance in Unterzahl kam. Meier wurde für die Saison 2022/23 mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet und bedankte sich für das Vertrauen mit einem Assists zum 6:2.

Trotz erneuten Gratiseintritts waren am Dienstag mit 550 Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutend weniger Publikum in der Weinfelder Güttingersreuti als noch am vergangenen Mittwoch gegen den EHC Kloten. Bild: Mario Gaccioli

Im Gegensatz zum Gastspiel in Olten vom vergangenen Freitag (4:2-Sieg) war bei Thurgau der finnische Stürmer Elo wieder mit von der Partie. Dafür fehlte mit Captain Patrick Parati eine andere Teamstütze. Der routinierte Verteidiger ist allerdings nur leicht angeschlagen. Ebenfalls nicht mit von der Partie waren am Dienstagabend die überzähligen Fabian Berri und Tim Baumann (Goalie des EHC Frauenfeld) sowie die beiden Leihgaben Gian-Marco Hammerer und Tim Minder vom HC Davos. Sie hatten am Vormittag ihre erste Trainingseinheit mit dem HCT absolviert und könnten am Sonntag um 19 Uhr im nächsten Testspiel in Bruneck im Südtirol gegen Stephan Mairs HC Pustertal erstmals zum Einsatz kommen.

Testspiel: Thurgau – Langenthal 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 550 Zuschauer.

Tore: 16. Knellwolf (Elo/Ausschluss Maurer) 1:0. 21. (20:29) Liniger (Rehak, Kummer/Ausschluss Soracreppa) 1:1. 24. Stehli (Knellwolf, Pelletier/Ausschluss Stockie) 2:1. 27. Kobel (Dekumbis) 2:2. 31. (30:50) Elo (Pelletier) 3:2. 32. (31:59) Döpfner (Kühni) 4:2. 41. (40:38) Rundqvist (Pelletier, Elo) 5:2. 42. (41:50) Salamin (Meier, Hollenstein) 6:2.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 8-mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Thurgau: Zaetta; Rundqvist, Forrer; Kühni, Schmutz; Soracreppa, Gian Janett; Senn; Stehli, Pelletier, Elo; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Baumann, Lehmann, Hollenstein; Salamin, von Allmen, Loosli; Meier.

Langenthal: Stettler; Müller, Moser; Harlacher, Schweingruber; Leuzinger, Weber; Maurer; Liniger, Kummer, Küng; Rehak, Kläy, Wyss; Wenger, Hess, Stockie; Dekumbis, Kobel, Liechti; Jobin.

Bemerkungen: Thurgau ohne Parati, Luis Janett (beide verletzt), Berri, Baumann, Minder und Hammerer (alle überzählig). – Langenthal ohne Ausländer sowie ohne Helfer, Higgins, Pienitz und Kämpf. – 5. Pfostenschuss Kühni. – 10. Hobi lenkt Puck an den eigenen Pfosten.



Nächstes Testspiel. Sonntag, 19.00 Uhr: Pustertal (ITA) – Thurgau in Bruneck (ITA).