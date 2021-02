Swiss League Fehlstart gegen Olten: Trotzdem gewinnt der HC Thurgau mit 4:2 Einmal mehr verschläft der HC Thurgau den Start ins Spiel, einmal mehr gelingt dennoch die Wende. Gegen den EHC Olten resultiert nach einem 0:2-Rückstand ein verdienter 4:2-Sieg.

Mason McTavish und Brennan Othmann (Olten) gegen Torhueter Nicola Aeberhard (Thurgau)

Marc Schumacher / freshfocus

Der HC Thurgau prägt den Begriff Fehlstart weiterhin. Schon nach wenigen Sekunden gegen den EHC Olten sorgte TJ Brennan mit einem Querpass ins Leere an der offensiven blauen Linie für einen Schockmoment. EHCO-Topscorer Gary Nunn, scheiterte dann aber bei diesem penaltyähnlichen Alleingang an Torwart Nicola Aeberhard. Sekunden später mussten sich die Thurgauer in Unterzahl wehren, ehe Olten danach ein verdienter Doppelschlag (7.) innert 32 Sekunden gelang.

Beim ersten Gegentor verlor Dominic Hobi seinen Gegenspieler und Torschützen Silvan Wyss und beim Ablenker von Cyrill Oehen zum 2:0 waren Verteidiger und Stürmer zu weit von ihren Gegenspielern entfernt. Dass dies nicht zum ersten Mal passiert, wirft bei Captain Hobi Fragen auf. «Ich bin nun bald 30 Jahre alt. Den Kick von einem Rückstand brauche ich eigentlich nicht mehr», sagt er lachend. Auch sei die Spielvorbereitung jeweils gut, das Versagen in einzelnen Momenten – wie sein persönliches beim 0:1 – könne er sich nicht erklären.

Thurgau provoziert Fehlerquote

Dabei war auch der EHC Olten, der vor dieser Partie vier Mal in Folge verlor, nicht über alle Zweifel erhaben. Die Dreitannenstädter hatten zwar just für diese Partie mit dem «Radezki Marsch» einen neuen Torsong ausgewählt und marschierten dementsprechend fleissig, aber ebenfalls nicht fehlerlos. Offensichtlich wurde dies, als der HC Thurgau sich fing und immer mehr Flüchtigkeitsfehler beim oft unstrukturierten Gegner provozierte. Prompt gelang Patrick Brändli in Überzahl dann auch das Anschlusstor nach einem Abpraller auf den dem Spiel abgewandten, unbewachten Torpfosten.

Dies liess im Mittelabschnitt die Fehlerquote der Oltner weiter in die Höhe schnellen, während der HC Thurgau vermehrt zu einem gut organisierten, einfachen Spiel fand. Olten, nun weniger wild marschierend, kam oft unter Druck, hatte nur wenig Entlastung und Thurgau tastete sich schrittweise ans Tor heran. Oder in Adam Rundqvists Fall (35.) an den Torhüter.

Der HCT-Stürmer rauschte nämlich mitten durch die Oltener Defensive und rammte nach einem Zweikampf mit Stéphane Heughebaert auch noch Silas Matthys. Torhüterbehinderung? Die Schiedsrichter entschieden später im Videostudium auf Nein. Und dieses wurde erst nötig, weil TJ Brennan die Situation clever ausnutzte und aus der Drehung den Ausgleich schoss.

Fehlstart zum zweiten

Fehlstart und Verunsicherung? Das kann auch Gastgeber Olten und übertrumpfte den HCT damit im ach so wichtigen Schlussdrittel wohl sogar noch. Beim ersten Angriff, nach nur 19 Sekunden, passte Dominic Hobi hinter dem Tor auf Cyrill Bischofberger, der die Scheibe beim Pfosten stehend regelkonform reinwürgte. Und nachdem Olten in Überzahl am Ausgleich vorbeischrammte und der von der Strafbank zurückkehrende Adrian Wetli im Alleingang sogar noch auf 4:2 stellte, verliessen dann sogar einzelne EHCO-Funktionäre frühzeitig und frustriert das Stadion.

«Diese Mannschaft hat eine unglaubliche Moral», begründet Hobi nach dem Erfolg gegen Langenthal die zweite Wende im zweiten Spiel in Folge. «Aber gut wäre es dennoch, wenn wir hin und wieder besser starten könnten», scherzte er später. So oder so: Insbesondere nach den ersten, wenig überzeugenden Minuten, kann der HCT mit diesem Sieg viel Selbstvertrauen tanken. «Solche Siege tun gut.» Ein paar Korrekturen würden nun noch fehlen, Hobi aber zeigte sich überzeugt, dass eine solche Wende beweist, dass sich die Leuen auf dem richtigen Weg in Richtung Playoffs befinden.

EHC Olten – HC Thurgau 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Kleinholz, Olten. – Keine Zuschauer. – SR: Massy/Ströbel, Micheli/Humair. Tore: 7. (06:11) Wyss (Gurtner, Chiriaev) 1:0. 7. (06:43) Oehen (McTavish, Fogstad Vold) 2:0. 18. Brändli (Brennan, Scheidegger/Ausschluss Oehen) 2:1. 35. Brennan (Rundqvist) 2:2. 41. (40:19) Bischofberger (Hobi) 2:3. 52. Wetli (Janik Loosli) 2:4.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Olten. 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Olten: Matthys; Suleski, Weisskopf; Maurer, Lüthi; Elsener, Nater; Heughebaert, Gurtner; Othmann, Knelsen, Nunn; Schwarzenbach, Chiriaev, Wyss; Weder, Fuhrer, Portmann; Fogstad, McTavish, Oehen.

Thurgau: Aeberhard; Brennan, Wildhaber; Fechtig, Scheidegger; Schmuckli, Soracrappa; Schnyder; Bischofberger, Hobi, Spannring; Hinterkircher, Rundqvist, Rehak; Michael Loosli, Brändli, Janik Loosli; Wetli, Ness, Lanz; Baumann.

Bemerkungen: Olten ohne Hüsler, Kent, Rexha, Simon Rytz (alle verletzt) und Philipp Rytz (überzählig). Thurgau ohne Schmutz, Hulak, Mosimann, Moser, Rüegger, Parati, Hollenstein, Molina, Moor (alle verletzt), Fritsche und Kellenberger (beide überzählig). 58. Time-Out Olten. 57:03-60:00 Olten ohne Torhüter Matthys zu Gunsten eines sechsten Feldspielers